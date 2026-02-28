Newell’s vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Newell’s y Rosario Central protagonizan una nueva edición del clásico rosarino este domingo, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Llegan en momentos opuestos: el local atraviesa una crisis futbolística muy profunda y está comprometido con el descenso y el visitante fue el mejor del 2025. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Lepra, que viene de perder 2 a 0 con Estudiantes de La Plata como local, no levanta cabeza: está última en el Grupo A con apenas dos puntos de 21 posibles, motivo por el cual la dirigencia despidió a la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, y contrató a Frank Darío Kudelka, que debutará este domingo. El Canalla, por su parte, se mantiene en el cuarto lugar de la zona B con 11 unidades y en la última jornada venció a Gimnasia de La Plata por 2 a 1 como visitante.

Frank Darío Kudelka, flamante DT de Newell's, debutará en el clásico frente a Rosario Central Marcelo Manera - LA NACION

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 23 de agosto del año pasado, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Clausura 2025. En aquella oportunidad, Rosario Central se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el Gigante de Arroyito con un golazo de Ángel Di María. El antecedente más reciente en el Coloso del Parque, en tanto, es del 16 de abril de 2025, por el Apertura de ese año: fue victoria del Canalla por 2 a 1 con tantos de Gaspar Duarte y Jáminton Campaz (Éver Banega descontó para Newell’s a pocos minutos del final).

Newell’s vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 1° de marzo.

: Domingo 1° de marzo. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Marcelo Bielsa.

: Marcelo Bielsa. Árbitro: Yael Falcón Pérez

Newell’s vs. Rosario Central: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.64 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.86.

