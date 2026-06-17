A qué hora juega hoy Inglaterra vs. Croacia y por dónde se puede ver en vivo

Inglaterra y Croacia se enfrentan en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del francés Clement Turpin, por la primera fecha del Grupo L, en el que es uno de los encuentros más atractivos de la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con dos seleccionados de los mejores seleccionados de Europa.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Promediando el primer primer tiempo, el cotejo lo ganan los ingleses 1 a 0. A los 9′ Dominik Livakovic le atajó un penal a Harry Kane, pero el arquero se adelantó y el delantero tuvo una segunda oportunidad en la que no falló. La infracción fue de Luka Modric, quien le propinó una patada a Noni Madueke.

La previa del partido

El equipo inglés, dirigido por el alemán Thomas Tuchel, disputa su Copa del Mundo 17 con la ilusión de cortar una larga sequía, ya que no gana el trofeo más preciado del fútbol desde 1966.

En las eliminatorias de Europa arrasó con ocho victorias con 22 goles a favor y ninguno en contra y logró el primer puesto en el Grupo K. Este año jugó cuatro amistosos de preparación para la cita ecuménica con resultados dispares: empate con Uruguay 1 a 1, derrota ante Japón 1 a 0 y triunfos sobre Nueva Zelanda 1 a 0 y Costa Rica 3 a 0.

El delantero Harry Kane es la gran figura que tiene la selección de Inglaterra RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los croatas, con Luka Modric en su quinta participación en un Mundial y varios jugadores de experiencia como Iván Perisic y Mateo Kovacic, componen un seleccionado que no parte como favorito, pero que siempre hay que tener en cuenta y la historia reciente lo avala a partir del subcampeonato que logró en Rusia 2018 y el tercer puesto de Qatar 2022.

Croacia se clasificó a la Copa del Mundo como líder de la zona L de las eliminatorias del Viejo Continente, en las que terminó invicta con siete victorias y un empate. Este año, en la antesala de la cita ecuménica, jugó cuatro amistosos con victoria sobre Colombia 2 a 1, derrotas ante Brasil 3 a 1 y Bélgica 2 a 0; y triunfo ante Eslovenia 2 a 1.

Croacia, que tiene una camada histórica, fue subcampeona en Rusia 2018 y tercerao en Qatar 2022 JULIO AGUILAR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto inglés con una cuota máxima de 1.75 contra 5.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los croatas. El empate llega a 3.83.

Ambos seleccionados tienen un antecedente reciente en las semifinales del Mundial Rusia 2018, en las que Croacia ganó 2 a 1 en tiempo suplementario y avanzó a la final que después perdió con Francia. Más acá en el tiempo, se cruzaron en la Eurocopa 2021 con victoria inglesa 1 a 0.