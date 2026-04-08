A qué hora juega hoy River vs. Blooming y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

Blooming de Bolivia vs. River Plate se enfrentan este miércoles en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra con arbitraje del colombiano Andrés José Rojas Noguera por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El duelo inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El conjunto boliviano accedió a la zona tras superar el repechaje con un triunfo sobre San Antonio Bulo Bulo 3 a 0 como local. Se trata de uno de los clubes más tradiciones del vecino país, donde la semana pasada debutó en el torneo de primera división con una goleada 5 a 0 sobre Guabirá. En su plantel cuenta con dos argentinos: los defensores Diago Gómez y Julio Vila.

El Millonario vuelve a jugar el segundo certamen continental en importancia después de 11 años. En 2014 fue campeón con Marcelo Gallardo como entrenador en el que fue el título que marcó el inicio de una era gloriosa. Un año después, fue semifinalista y posteriormente no participó de este torneo porque siempre accedió a la Libertadores.

Matías Viña se perfila para ser titular en River en el debut en la Copa Sudamericana 2026 Manuel Cortina

Ahora con Eduardo Coudet de entrenador, tiene la obligación de ser protagonista y pelear por el título porque es uno de los máximos candidatos junto a Racing y varios clubes brasileños (Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo). Y llega en alza al debut, tras derrotar a Belgrano de Córdoba 3 a 0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 y lograr su cuatro triunfo desde que el ‘Chacho’ sucedió al ‘Muñeco’ en la dirección técnica. Así, escaló hasta el segundo puesto en el Grupo B y está a un paso de los octavos de final.

Con la tranquilidad de que no juega en la altura porque Santa Cruz de la Sierra se ubica en el llano de Bolivia, el elenco argentino quiere quebrar una racha de dos décadas sin triunfos en ese país. La última vez que sonrió fue en 2006 ante Oriente Petrolero 2 a 0 en la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria. River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.40 contra 7.03 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.83.

Blooming y River Plate nunca se enfrentaron entre sí, por lo que inauguran el historial entre sí con el cotejo de este miércoles.