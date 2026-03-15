A qué hora juega hoy River vs. Sarmiento y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 transita este fin de semana su undécima fecha. Como es habitual, se disputarán 15 partidos, entre este 14 y el martes 17 de marzo. Uno de los enfrentamientos programados es el que pondrá cara a cara a River y Sarmiento este domingo a las 19.45 en el estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+1 contra 0 del Lobo). Viene de ganarle a Huracán por 2 a 1 como visitante por los goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (el ecuatoriano Jordy Caicedo empató transitoriamente para el Globo).

River le ganó a Huracán y quiere mantener la racha de resultados positivos ante Sarmiento Gonzalo Colini - La Nación

El de este domingo será el primer partido de Eduardo Coudet como DT de River en el Monumental. Debutó en el triunfo ante Huracán y, a pesar de asegurar que le gustó lo que vio del equipo, también fue tajante al afirmar que se deben mejorar muchas cosas. “Como entrenador, vos no podés llenar de conceptos a los jugadores y marearlos. Necesitamos tiempo, pero este resultado viene muy bien”, afirmó.

En principio, realizaría algunas modificaciones para seguir buscando su “once ideal”. El juvenil Joaquín Freitas, de gran ingreso en la fecha pasada, se habría ganado la chance de ser titular en reemplazo de Driussi, quien forma parte de los convocados a pesar de su pubalgia. La única duda estaría en el mediocampo, donde está la chance de que Juan Fernando Quintero vuelva a la titularidad en lugar de Tomás Galván, manteniendo a Kendry Páez.

Joaquín Freitas, valorado por los hinchas de River por sus buenas actuaciones, sería titular frente a Sarmiento Marcos Brindicci - LA NACION

El Verde, por su parte, está 12° en la clasificación general con 10 unidades al igual que Argentinos Juniors y Banfield, aunque ambos lo superan por acumular mejor coeficiente de tantos (tiene -3 contra -1 del Taladro y +1 del Bicho). En la última jornada empató 0 a 0 con Racing como local. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona del descenso a la Primera Nacional, tanto por intermedio de la Tabla Anual (está 22°) como de la de Promedios (se mantiene 28°).

Cómo ver el Torneo Apertura 2026

El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este domingo entre River y Sarmiento contará con la transmisión de ESPN Premium.

ESPN Premium

TNT Sports

River no logró derrotar a Sarmiento en los últimos dos cruces entre sí. El último triunfo fue el 28 de julio de 2024, por la cuarta jornada de la Liga Profesional, cuando le ganó por la mínima diferencia con un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono, en la despedida de Martín Demichelis antes del regreso de Marcelo Gallardo. La última vez que se cruzaron fue el 12 de octubre del año pasado, con triunfo de Sarmiento por 1 a 0 como visitante en la fecha 12 del Clausura.