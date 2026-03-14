Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 10

El certamen que abrió la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
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El Torneo Apertura 2026 no detiene su marcha y este viernes finalizó la fecha 10 con el partido entre Estudiantes de La Plata y Lanús. La jornada tuvo varios encuentros destacados, aunque el que se llevó todos los flashes fue el empate 4 a 4 entre Independiente y Unión de Santa Fe en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Los detalles del certamen, incluyendo las tablas de posiciones de ambas zonas y los goleadores, están disponible en canchallena.com.
Para este primer certamen del año en la Primera División del fútbol argentino, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.
El que se consagre en la definición accederá al Trofeo de Campeones 2026, certamen en el que se verá las caras con el ganador del Clausura, que se desarrollará en la segunda mitad del año. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
La temporada continuará en el segundo semestre, justamente, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Así se jugó la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Martes 10 de marzo
- Tigre 1 - 1 Vélez (Interzonal)
- Independiente 4 - 4 Unión (Zona A)
- Sarmiento 0 - 0 Racing (Zona B)
- Newell’s 1 - 1 Platense (Zona A)
Miércoles 11 de marzo
- Banfield 1 - 2 Gimnasia de La Plata (Zona B)
- Argentinos Juniors 0 - 0 Rosario Central (Zona B)
- Boca 1 - 1 San Lorenzo (Zona A)
- Independiente Rivadavia de Mendoza 1 - 2 Barracas Central (Zona B)
- Atlético Tucumán 1 - 1 Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
- Deportivo Riestra 0 - 0 Gimnasia de Mendoza (Zona A)
- Defensa y Justicia 1 - 1 Central Córdoba (Zona A)
- Talleres 2 - 0 Instituto (Zona A)
- Estudiantes de Río Cuarto 0 - 1 Belgrano (Zona B)
- Huracán 1 - 2 River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
- Estudiantes de La Plata - Lanús (Zona A)
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