Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la undécima jornada; Darío Herrera dirigirá River vs. Sarmiento y Yael Falcón Pérez hará lo propio en Unión vs. Boca
- 4 minutos de lectura'
La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez estará en el estadio 15 de Abril para el encuentro entre Unión y Boca del domingo a las 22 y Darío Herrera irá al Monumental el mismo día, pero a las 19.45, para el encuentro entre River y Sarmiento. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Pablo Dóvalo fue el designado para el encuentro entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, que se disputa el lunes a las 18.30 en el Nuevo Gasómetro. Además, el mismo día, Jorge Baliño dirigirá Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto a las 20 en el Cilindro de Avellaneda, y Nicolás Ramírez hará lo propio en Instituto vs. Independiente a las 22 en el Monumental de Alta Córdoba. Por último, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico entre Belgrano y Talleres del domingo a las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Sábado 14 de marzo
19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Carla López
Domingo 15 de marzo
15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gisela Trucco
17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Joaquin Gil
22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 16 de marzo
15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Javier Mihura
15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Julio Fernández
18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Belén Bevilacqua
20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Erik Grunmann
22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Romero
Martes 17 de marzo
19: Lanús vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Mariano Ascenzi
21.15: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Uziga
21.15: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Gastón Iglesias
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
- 1
Barracas Central venció en Mendoza a Independiente Rivadavia con un golazo y un arbitraje que alteró los nervios
- 2
Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el empate vs. San Lorenzo
- 3
Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026
- 4
Claudio Ubeda: del cambio de Zeballos a la salida de Bareiro, un patrón que puede costarle el puesto en Boca