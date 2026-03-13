Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez estará en el estadio 15 de Abril para el encuentro entre Unión y Boca del domingo a las 22 y Darío Herrera irá al Monumental el mismo día, pero a las 19.45, para el encuentro entre River y Sarmiento. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Pablo Dóvalo fue el designado para el encuentro entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, que se disputa el lunes a las 18.30 en el Nuevo Gasómetro. Además, el mismo día, Jorge Baliño dirigirá Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto a las 20 en el Cilindro de Avellaneda, y Nicolás Ramírez hará lo propio en Instituto vs. Independiente a las 22 en el Monumental de Alta Córdoba. Por último, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico entre Belgrano y Talleres del domingo a las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.

Darío Herrera dirigirá el partido de este fin de semana entre River y Sarmiento de Junín Gonzalo Colini

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Sábado 14 de marzo

19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

Domingo 15 de marzo

15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisela Trucco

17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Joaquin Gil

22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 16 de marzo

15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Mihura

15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Julio Fernández

18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Belén Bevilacqua

20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Erik Grunmann

22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

Martes 17 de marzo

19: Lanús vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariano Ascenzi

21.15: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

21.15: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - ESPN Premium