A qué hora juega Inter Miami vs. Monterrey, por los cuartos de final de la Concachampions 2024

Escuchar

Este miércoles continúan los cuartos de final de la Copa de Campeones (Concachampions) de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) con dos partidos de ida y uno de ellos lo protagonizarán el Inter Miami de Lionel Messi, cuya presencia sigue en duda, vs. Monterrey de México. El encuentro inicia a las 21 (hora argentina) en el Chase Center de Fort Lauderdale y no se transmite en vivo por TV, pero se puede ver online en la plataforma digital Star+. En canchallena se puede seguir el minuto a minuto con datos y estadísticas actualizadas al instante.

Los cuartos comenzaron este martes con la victoria de América sobre New England 4 a 0 y el empate entre Columbus Crew y Tigre 0 a 0. De esta serie saldrá el rival en semifinales del equipo que se imponga de la llave entre Las Garzas y Rayados. El otro cruce es entre Herediano de Costa Rica y Pachuca.

La previa de Inter Miami vs. Monterrey

La gran incógnita de cara a este partido es si Messi es de la partida y se revelará a poco del comienzo del partido. El rosarino sufrió una lesión muscular que lo marginó de los últimos tres compromisos de su equipo y, también, de la gira por Estados Unidos en la que la selección argentina le ganó a El Salvador por 3 a 0 y a Costa Rica por 3 a 1. El lunes no entrenó a la par de sus compañeros y este martes se incorporó al grupo para la segunda parte de la práctica, lo que es un indicio positivo aunque no garantiza su presencia.

En la antesala al encuentro, el entrenador Gerardo Martino no confirmó la participación del astro argentino, quien incluso podría ser resguardado para la revancha en México, y dejó en claro que se define a último momento: “Mañana (por el miércoles) definimos, hoy no. Leo se entrenó, pero quedan 24 horas”. Y aclaró: “Si bien es un partido importante el de mañana, apenas estamos en abril, para nosotros esto recién comienza y no podemos poner en riesgo las condiciones de nuestro futbolista. Determinaremos lo mejor para ‘Leo’, trataremos de tomar las decisiones correctas”.

Por otro lado, el director técnico dispone de casi todas sus figuras: Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez a la cabeza. Además, los argentinos Marcelo Weigandt, Tomás Avilés y Nicolás Freire se perfilan para ser titulares, mientras que Federico Redondo sufrió una lesión ligamentaria y no estará disponible por, al menos, dos meses.

Lionel Messi sigue en duda para el partido entre Inter Miami y Monterrey por la Concachampions RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami y Monterrey tienen los dos planteles más cotizados de la Concachampions. Las Garzas accedieron a cuartos de final tras superar en su primera serie a Nashville por un global de 5 a 2 (2 a 2 en la ida de visitante y 3 a 1 en la vuelta, de local), mientras que Rayados disputó dos llaves. En 16avos de final eliminó a Comunicaciones de Guatemala y, después, a Cincinnati. Entre sus futbolistas se destacan los argentinos Esteban Andrada, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, Maximiliano Meza y Germán Berterame.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.05 contra 3.70 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. La igualdad paga hasta 3.70. Las posibilidades de Las Garzas dependerán en gran parte de la presencia o no de Messi.