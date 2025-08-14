A qué hora juega Libertad vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2025

Este jueves concluyen los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y una de las propuestas es Libertad de Paraguay vs. River Plate en el estadio La Huerta de Asunción con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio.

El encuentro inicia las 21.30 y se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

River y Libertad se vieron las caras en la Copa Libertadores 2024 con sendas victorias del Millonario LUIS ROBAYO - AFP

La previa de Libertad vs. River

El conjunto guaraní fue escolta de San Pablo en el Grupo D con nueve unidades cosechadas con dos triunfos, tres empates y una caída. Anotó seis tantos y recibió cinco y emergió como el quinto mejor segundo. También enfrentó a Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. En el primer semestre, además, se consagró campeón del Apertura de Paraguay con una campaña de 44 puntos conseguidos a partir de 12 victorias, ocho igualdades y solo dos derrotas mientras que en el Clausura marcha sexto con 11 tantos a seis del líder, Cerro Porteño.

El plantel que comanda Sergio Aquino tiene al argentino Darío Bordón, pero sobresalen los nombres de los históricos Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el uruguayo Martín Cáceres. De cara a este primer encuentro el equipo paraguayo se quedó sin su arquero titular, Rodrigo Morínigo, por una lesión muscular, y lo reemplaza el charrúa Martín Silva.

Libertad de Paraguay fue escolta en su zona en la primera etapa de la Copa Libertadores, en la que enfrentó a Talleres DIEGO LIMA - AFP

El elenco argentino definirá la serie como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y está invicto en el certamen internacional. Sus rivales fueron Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú, que terminó segundo con ocho unidades.

El Millonario afronta la serie con varios jugadores que no están a disposición de Marcelo Gallardo por lesión. Entre ellos sobresale Germán Pezzella, quien el sábado pasado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido frente a Independiente por el Torneo Clausura. Además, Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta recién volverán para la revancha. Sebastián Driussi recibió el alta médica y viajó a Paraguay al igual que Juan Carlos Portillo, quien todavía no debutó porque se está poniendo en forma física. La buena noticia para el DT es que Paulo Díaz, en duda por una sinovitis en su rodilla que lo tiene a maltraer desde hace varios meses, está disponible.

Posibles formaciones

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.95 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.50.

Para River, Libertad es un rival conocido al que enfrentó en la edición 2024 del máximo certamen continental, todavía con Martín Demichelis como entrenador. En la etapa de grupos el elenco del barrio porteño de Núñez se impuso 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El historial entre ambos clubes tiene 14 antecedentes con nueve victorias del equipo argentino y cuatro del paraguayo. Empataron en el restante.

El Millonario ostenta cuatro títulos en la Copa Libertadores: 1986, 1996, 2015 y 2018, cuando venció en la histórica final en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid a Boca Juniors. Su anhelo es lograr la quinta estrella que se le negó en 2019 -perdió la final ante Flamengo 2 a 1- y de la que estuvo cerca la temporada pasada porque accedió hasta las semifinales, aunque luego cayó ante Atlético Mineiro por un global de 3 a 0. Justamente la definición se jugó en el Monumental.

En caso de eliminar a Libertad, River avanzará a cuartos de final y chocará con el equipo que resulte ganador del cruce entre Palmeiras, el mejor de la etapa de grupos con seis victorias, y Universitario de Perú, rival al que enfrentó en la fase anterior. Hipotéticos rivales en semifinales son Atlético Nacional de Colombia, San Pablo, Botafogo y Liga de Quito. A Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata solo podría enfrentarlos en la definición del 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.