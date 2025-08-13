Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y Tigre se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos necesitan la victoria para no perderle pisada a los puestos de clasificación a los octavos de final. El encuentro está programado para las 21 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Tanto la Academia, que en el plano local viene de igualar 1 a 1 con Boca, como el Matador, que en la jornada pasada perdió por 1 a 0 ante Huracán, acumulan cuatro puntos y una diferencia de gol de -1 en lo que va del certamen, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Sin embargo, el equipo de Victoria está un puesto arriba del club de Avellaneda, en el undécimo lugar, por tener mejor más tantos a favor (tres contra dos).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de febrero de este año, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, en el estadio José Dellagiovanna Tigre se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un tanto de Jabes Saralegui. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda es del 31 de enero de 2024, por la Copa de la Liga: fue goleada de Racing por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Agustín Almendra, Roger Martínez y Juan Fernando Quintero.

Racing vs. Tigre: todo lo que hay que saber

Fecha 5 de la zona A del Torneo Apertura 2025.

Día : Viernes 15 de agosto.

: Viernes 15 de agosto. Hora : 21.

: 21. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Darío Herrera.

Racing vs. Tigre: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.94 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.