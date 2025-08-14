Cuándo debuta Franco Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como refuerzo de Real Madrid este jueves 14 de agosto, día en el que cumplió la mayoría de edad. Firmó contrato acompañado del presidente del Merengue, Florentino Pérez, con el que quedó vinculado a la institución hasta 2031. Luego, el acto de presentación oficial se celebró en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con la atención de Franco a la prensa y las primeras sensaciones como jugador del Merengue.

El argentino, que ya debutó con la selección mayor ante Chile en junio pasado, se sumó a la Casa Blanca tras una venta histórica para el fútbol argentino. Luego de disputar 64 partidos con la camiseta de River, club en el que se convirtió en el tercer futbolista más joven en debutar en la historia del club con 16 años, 5 meses y 14 días, fue vendido por 63.2 millones de euros incluyendo impuestos, de los cuales al Millonario le quedaron 45 limpios. Es el traspaso más costoso en la historia de la Primera División nacional.

El DT Xavi Alonso, clave en la negociación manteniéndose cerca del jugador, lo tiene en la primerísima plana de la consideración y quiere hacerlo parte del equipo principal lo más rápido posible. Aunque eso dependerá de cómo sean sus primeras prácticas y adaptación.

Un paso fugaz pero positivo: Franco Mastantuono brilló en River, el club que lo formó LA NACION/Rodrigo Néspolo

Hasta el momento, la joya argentina, que ya se mudó a España junto a su familia hace algunas semanas, no podía participar de los entrenamientos ni ingresar a las instalaciones de Real Madrid debido a las restricciones impuestas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para las transferencias internacionales de menores de edad. Se trata de la llamada Protección de Menores, contemplada en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores del organismo rector del fútbol a nivel internacional.

Ya con Mastantuono incorporado al plantel, el Merengue afrontará una temporada en la que intentará mejorar lo hecho en el ciclo anterior, en el que únicamente pudo ganar la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental 2024. El objetivo principal es volver a quedarse con la UEFA Champions League, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador de la historia con un total de 14 trofeos en su vitrina, el doble que su perseguidor más cercano, Milan.

En ese contexto, el mediocampista ofensivo dará su primer paso oficial en el club más ganador del mundo.

Real Madrid debutará oficialmente en la temporada el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabeu, frente a Osasuna, por la fecha 1 de LaLiga 2025-2026. Y luego asumirá los compromisos ante Oviedo como visitante (24/8) y Mallorca, de nuevo como local (30/8).

Mastantuono utilizará el dorsal N° 30, el mismo que tuvo en su breve estadía en River.