A qué hora juega PSG vs. Real Madrid, por las semifinales del Mundial de Clubes 2025

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), París Saint Germain (PSG) y Real Madrid se enfrentan en el marco de una de las semifinales del Mundial de Clubes 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, se disputa en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo parisino se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras derrotar a Bayern Múnich por 2 a 0. Los goles del equipo dirigido por Luis Enrique, que terminó con nueve jugadores en cancha por las expulsiones del ecuatoriano Willian Pacho y el francés Lucas Hernández, fueron convertidos por Desiré Doué y Ousmane Dembélé.

Luis Enrique, DT de PSG, ya sabe lo que es ganar el Mundial de Clubes: lo consiguió en 2015 con Barcelona Rodrigo Néspolo

El Merengue, por su parte, dejó en el camino a Borussia Dortmund tras ganarle por 3 a 2. Los tantos del ganador fueron convertidos por Gonzalo García, Fran García y Kylian Mbappé; mientras que Maximilian Beier y Serhou Guirassy descontaron para el conjunto alemán pasados los 90 minutos reglamentarios. Es el máximo ganador de la historia del Mundial de Clubes, en sus formatos anteriores, con cinco títulos conseguidos en 2014 (2 a 0 vs. San Lorenzo en la final), 2016 (4 a 2 vs. Kahima Antlers), 2017 (1 a 0 vs. Gremio), 2018 (4 a 1 vs. Al Ain) y 2022 (5 a 3 vs. Al Hilal).

PSG vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Semifinales del Mundial de Clubes 2025.

Día : Miércoles 9 de julio.

: Miércoles 9 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

: Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro: Szymon Marciniak.

PSG vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del Mundial de Clubes 2025, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.36 contra los 3.01 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.75.