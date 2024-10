A qué hora juega River Plate vs. Vélez, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

Este viernes se reanudará la Liga Profesional 2024, tras la fecha FIFA en la que la selección argentina igualó con Venezuela 1 a 1 y goleó a Bolivia 6 a 0 por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, con cinco partidos de la fecha 18. En este sentido, a priori, el más atractivo es el que protagonizarán River Plate y Vélez Sarsfield en el estadio Monumental. El encuentro está programado para las 21 y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en febrero de este año por la Copa de la Liga 2024 en un encuentro en el que el River de (entonces) Martín Demichelis goleó a Vélez 5 a 0 con tres tantos de Miguel Borja y dos de Facundo Colidio. Paradójicamente, ese fue el partido en el que el Fortín tocó fondo y empezó a resurgir en la temporada.

La previa del partido

El Millonario, séptimo en la tabla de posiciones con 25 unidades, afronta el primero de una seguidilla de siete compromisos en menos de un me,s entre los que destacan las semifinales de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, programadas para los martes 22 y 29 de octubre. Además del partido de este viernes tendrá otros tres compromisos correspondientes al plano local en ese lapso: vs. Defensa y Justicia el viernes 25, vs. Banfield el sábado 2 de noviembre, vs. Instituto el miércoles 6 y vs. Barracas Central el domingo 10.

El conjunto de Marcelo Gallardo está a 11 unidades de su rival de turno, líder con 36, y tiene una gran oportunidad para descontarle y no bajarse de la pelea por el título más allá de que la prioridad es el campeonato internacional y, por eso, es probable que el entrenador cuide a algunos jugadores, sobre todo a los que están en el tramo final de la recuperación de sendas lesiones como Marcos Acuña y Fabricio Bustos. También está en duda la participación de Germán Pezzella y Paulo Díaz, quienes no tuvieron actividad el martes con las selecciones argentina y chilena, respectivamente, pero podrían dejarles sus respectivos lugares a Leandro González Pirez y Federico Gattoni. En el mediocampo son una fija Santiago Simón y Matías Kranevitter más el regreso de Maximiliano Meza tras recuperarse de un esguince de tobillo izquierdo. El lugar restante, porque adelante estarán Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio, será para Ignacio Fernández o Manuel Lanzini.

Manuel Lanzini pelea por un lugar en la formación inicia del River vs. Vélez Santiago Filipuzzi

El Fortín, por su parte, sabe que tiene una visita de riesgo pero, a la vez, una gran oportunidad de encaminarse al título en caso de conseguir un triunfo porque, sobre todo, sacará de la contienda a un rival directo más allá de que está algo lejos en la pelea. El elenco de Gustavo Quinteros acumula 11 victorias, tres empates y tres derrotas y se impuso en 10 de los últimos 12 encuentros. Así, le lleva cinco puntos de ventaja a Huracán y Talleres de Córdoba.

El DT utilizará lo mejor que tiene a disposición, entre ellos el goleador Braian Romero, porque la liga es el principal objetivo de una temporada brillante en la que fue subcampeón de la Copa de la Liga 2024 y está en semifinales de la Copa Argentina -espera por Boca o Gimnasia de La Plata-.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella o Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Federico Gattoni, Enzo Díaz; Matías Kranevitter o Rodrigo Villagra, Santiago Simón; Ignacio Fernández o Manuel Lanzini, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella o Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Federico Gattoni, Enzo Díaz; Matías Kranevitter o Rodrigo Villagra, Santiago Simón; Ignacio Fernández o Manuel Lanzini, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Ezequiel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Cristian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

