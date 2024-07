A qué hora juega Uruguay vs. Brasil, por los cuartos de final de la Copa América 2024

Escuchar

Apasionante por donde se lo mire. Así promete ser el duelo entre Uruguay y Brasil, este sábado, por los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Un reto, una verdadera final anticipada en la que dos de los equipos con más y mejor historia del fútbol sudamericano dirimirán cuál avanza a semifinales (ya está Argentina vs. Canadá) y sigue en carrera en busca de la gloria máxima y cuál se vuelve a cada a masticar dudas. Se miden desde las 22 (horario argentino) en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, con transmisión televisiva de DSports y el canal Eventos (116) de Flow y disponible en plataformas digitales. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com. El ganador de este encuentro se enfrentará en la próxima instancia a Colombia o Panamá, que juegan previamente, a las 19.

El de este sábado, es además, un duelo de favoritos. Por presente y pasado (aunque hoy Brasil esté en un proceso de reconstrucción). Entre ambos vecinos son dueños de siete coronas de la Copa del Mundo y 24 de la Copa América en sus vitrinas. En los partidos entre sí se registran 38 triunfos de la Canarinha, 21 de la Celeste y 20 empates. Y dentro de ese historial se cuentan algunos de los episodios más memorables de la historia de este deporte, como la victoria de Uruguay en la final del Mundial de Brasil 1950, el famoso “Maracanazo”.

El ex-River Nicolás De la Cruz es una de las fijas del mediocampo uruguayo en la Copa América MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uruguay vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Día: Sábado 6 de julio.

Día: Sábado 6 de julio.

Hora: 22 (horario argentino).

Estadio: Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos.

Uruguay vs. Brasil: cómo ver online

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024 se disputa este sábado a las 22 (horario argentino) en Paradise, Nevada, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos (116) de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Eventos (116) de Flow.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Brasil no pudo brillar en la instancia de grupos: empató dos partidos y ganó el restante Tony Avelar - FR155217 AP

La Celeste, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, dominó a sus rivales de principio a fin en la etapa de grupos y, al igual que la Argentina y Venezuela, terminó con puntaje ideal y avanzó como primera en el grupo C. Derrotó 3 a 1 a Panamá con goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña; 5 a 0 a Bolivia con tantos de Araújo, Núñez, Federico Valverde, Facundo Pellistri y Rodrigo Bentancur; y 1 a 0 a Estados Unidos con una anotación de Mathías Olivera.

Sin embargo, el ‘Loco’ no se confía: “Nosotros jugamos con Panamá, Bolivia y Estados Unidos, y solo Estados Unidos está dentro del grupo top de los participantes”, consideró, fiel a su costumbre de no entrar en la trampa de los elogios ni las estridencias. Además, alertó sobre el reemplazante que dispondrá Brasil de Vinicius Jr. (muy probablemente Endrick), la máxima estrella de este plantel verdeamarelo, que no estará este sábado por encontrarse suspendido: “El sustituto que disponga el rival para resolver su ausencia no será una opción sencilla de neutralizar”, avisó el técnico argentino.

Brasil, por su parte, está dejando mucho que desear en lo que va del certamen continental. Se clasificó a cuartos de final luego de quedar en el segundo lugar de la zona D por detrás de Colombia, con la que empató 1 a 1 en la última fecha (goles de Raphinha y Daniel Muñoz). En el resto de los compromisos cosechó un empate 0 a 0 con Costa Rica y un triunfo 4 a 1 contra Paraguay con dos goles de Vinicius Jr., uno de Lucas Paquetá y otro de Sávio (Omar Alderete descontó para la Albirroja).

“Esto podría ser una semifinal o la final de la copa (...) Somos rivales que se conocen, se respetan y será un gran partido”, dijo este viernes en conferencia de prensa el entrenador Dorival Júnior, quien mandaría a la cancha desde el primer minuto a la joya Endrick, una de las grandes atracciones de este certamen. Y lo siguió Raphinha, el delantero de Barcelona que compartiría la delantera con Rodrygo. “Muchos periodistas nos dan por muertos, dicen que Uruguay pasará fácil, pero seguro que desde el lado de Uruguay ellos no piensan así”, remarcó.

Posibles formaciones:

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo y Endrick. DT: Dorival Júnior.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.65 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de Uruguay. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 3.15.

Brasil tiene ventaja por sobre Uruguay, según las principales casas de apuestas del mundo THEARON W. HENDERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

