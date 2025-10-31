Horario de las elecciones 2025 en River

El club de Núñez elige a su nuevo presidente, tras cuatro años de gestión de Jorge Brito; Stéfano Di Carlo, del oficialismo, es el favorito en las encuestas
Este sábado habrá elecciones presidenciales en River. Jorge Brito, presidente en ejercicio desde el 15 de diciembre de 2021 e integrante del mismo partido que comanda al Millonario desde 2013, con dos mandatos consecutivos de Rodolfo D’Onofrio previos, dejará su cargo para darle paso a su sucesor. Los comicios se llevarán a cabo en el estadio Monumental entre las 10 y las 20, con la participación de los socios activos mayores de 16 con la cuota al día y al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025.
La Lista 1 tiene a Luis Belli, de Frente River Primero, como candidato. Stéfano Di Carlo, el máximo favorito a ganar las elecciones, aparece en la Lista 2, la del oficialismo, con el partido denominado Frente Filosofía River. El ex árbitro Pablo Lunati, por su parte, figura en la Lista 3, la de Frente Ficha Limpia en River. Carlos Trillo está en la Lista 4 con Frente River Somos Todos y, por último, Daniel Kiper forma parte de la Lista 5 con Frente River Campeón Deportivo y Social.
El secretario general del club en funciones, de 36 años, tiene un 50% de intención de voto y aspira a convertirse en el presidente más joven de la historia del Millonario, al margen de Leopoldo Bard, primer mandamás a principios del siglo pasado, además de futbolista y capitán. Entre los opositores, Trillo se ubica segundo en las encuestas con el 14% y tiene muy cerca a Belli, con 12%. Más atrás, Lunati ostenta un 10% y Kiper un 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.
Bajo la gestión de Brito, el conjunto de Núñez ganó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2021 y 2023, la Liga Profesional 2023 y la Supercopa Internacional 2024. Fuera de lo estrictamente deportivo, se concretó una de las obras más grandes de infraestructura deportiva en la historia del club y del fútbol argentino: la remodelación total del Monumental, que pasó de 66.000 a más de 84.500 espectadores, convirtiéndose en el estadio más grande de Sudamérica. La deuda con los hinchas, sin embargo, se acrecentó en el último año, desde el regreso de Marcelo Gallardo: no levantaron trofeos y los resultados, a pesar de los innumerables refuerzos, fueron decepcionantes.
Todos los presidentes de River en la historia
- Leopoldo Bard: 1901–1908.
- José Bernasconi: 1909–1911.
- Antonio Zolezzi: 1912.
- Benito Cassanello: 1913.
- Enrique Zanni: 1914–1916.
- Livio Ratto: 1917–1918.
- Melon Buzzatto: 1919–1920.
- José Bacigaluppi: 1921–1925.
- Antonio Zolezzi: 1925–1927.
- José Bacigaluppi: 1928–1931.
- Luis T. Minuto: 1932.
- Ángel Molinari: 1932.
- Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.
- José J. Degrossi: 1936–1938
- Antonio Vespucio Liberti: 1939.
- José J. Degrossi: 1940–1942
- Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952
- Enrique Pardo: 1953–1959.
- Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967
- Roberto Llauró: 1967.
- Julián Kent: 1968–1973.
- Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.
- Hugo Santilli: 1984–1989.
- Osvaldo Di Carlo: 1989.
- Alfredo Davicce: 1989–1997.
- David Pintado: 1997–2001.
- José María Aguilar: 2001-2009.
- Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.
- Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.
- Jorge Brito: 2021-2025.
