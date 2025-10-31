River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

River y Gimnasia se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos necesitan los tres puntos: el local para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual (está tercero) y el visitante para alejarse de la zona de descenso a la Primera Nacional por la misma vía (está 26°). El encuentro está programado para las 20.30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que en la jornada pasada venció por 2 a 0 a Talleres, afrontará este compromiso un día después de las elecciones presidenciales, programadas para el sábado entre las 10 y las 20. El nuevo presidente, que sucederá a Jorge Brito, iniciará su mandato el lunes 3 de noviembre. Actualmente se ubica quinto en su zona con 21 puntos. El Lobo, por su parte, aparece 12° con 13 unidades y viene de perder el clásico platense ante Estudiantes por 2 a 0.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de abril de este año, por la 14° jornada del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 3 a 0 como visitante con goles de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono y Rodrigo Aliendro. El último triunfo de Gimnasia, en tanto, fue por penales en las semifinales de la Copa Argentina 2018; mientras que el 3 de diciembre de 2017, por la Superliga, se impuso por última vez en los 90 minutos: fue 2 a 1 como local con tantos de Nicolás Colazo y Brahian Alemán (Ignacio Scocco empató transitoriamente para el conjunto de Núñez).

River vs. Gimnasia: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.30 contra los 10.97 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.10.