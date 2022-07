Abel Balbo tendrá su primera experiencia en la Argentina como DT en Central Córdoba de Santiago del Estero y lo acompañará Julio Lamas

Ocho meses después de haber anunciado que deseaba iniciar su carrera como entrenador, Abel Balbo tendrá su primera oportunidad en el país en ese rol. El ex delantero del seleccionado argentino llegó a un acuerdo para dirigir a Central Córdoba de Santiago del Estero, arribará desde Italia durante esta semana y será presentado oficialmente por el club, en el que asumirá con un ayudante muy especial en su cuerpo técnico: Julio Lamas.

En diciembre, en una visita a la Argentina, Balbo había confesado que estaba enfocado en retomar su etapa como DT, tras un corto paso al frente de Treviso y Arezzo en el ascenso italiano hace más de una década, y para ello estaba formando un grupo de trabajo. Allí surgió la sorpresa de tener en sus planes incluir al ex entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, algo que ahora se cristaliza. De hecho, meses atrás, sus nombres aparecieron como candidatos a asumir en San Lorenzo cuando Lamas anunció a través de sus redes sociales que dejaba el deporte al que se lo vinculó con gran éxito desde siempre para abordar un desafío diferente.

Balbo cumplirá su sueño de dirigir en la Argentina; llegará desde Italia en la semana próxima

“Julio es una persona muy reconocida en el mundo del deporte, muy inteligente, para ayudar mucho en todo lo que es la gestión de un grupo. Lógicamente, no va a estar entrenando, pero es una persona muy seria, es un ‘10’ y yo quiero a todos ‘10’ al lado mío”, explicó en aquella ocasión en ESPN el santafesino, de 56 años. A Lamas le gustó el desafío y luego de vivir cuatro años en Japón, alejado de su familia durante la pandemia por el Covid-19, deseaba que el proyecto fuera en un club argentino.

Como futbolista, Balbo debutó en Newell’s, pasó por River y se retiró en Boca, pero hizo la mayor parte de su campaña en Italia, donde tras su salida del equipo millonario jugó en Udinese, Roma (en dos etapas), Parma y Fiorentina. Vistió la camiseta del seleccionado desde 1989 a 1998, siendo parte del plantel que disputó los Mundiales de 1990, 1994 y 1998, además de los que disputaron las Copas América de 1989 y 1995.

Nacido en Empalme Villa Constitución el 1 de junio de 1966, el ex goleador aseguró tiempo atrás en una entrevista con LA NACION que nunca dejó de trabajar en el fútbol desde 2007, cuando se recibió de técnico: “Dirigí en el ascenso, fui director áreas deportivas... Sí, en los últimos cinco o seis años me dediqué a mi familia porque tenía a dos de mis hijos estudiando en los Estados Unidos y otro en España, entonces se nos hacía muy complicado si yo me iba a trabajar y dejaba a mi mujer sola. Entonces, me dediqué a mi familia, pero igual seguí ligado, enseñando en distintas academias, en Estados Unidos, Canadá y Australia, preparando a los chicos y a los entrenadores de los chicos”.

Julio Lamas, de entrenador de la selección de básquetbol de Japón a ayudante de Abel Balbo en el fútbol Silvana Colombo

Por su parte, Lamas había revelado que no tenía intención de dedicarse al fútbol, que no era su plan original cuando dejó el básquetbol. Pero la invitación lo entusiasmó: “Balbo me invitó a la construcción de un cuerpo técnico interdisciplinario. Yo no tengo conocimiento táctico o técnico, pero me gustó la propuesta y su persona. Lo conocí antes de los Juegos Olímpicos, cuando Juan José Concina, candidato a presidente de Newell’s, se reunió conmigo para ofrecerme ser el director deportivo del club. Me aclaró que iba a haber una persona a cargo el fútbol, con autonomía, y que sería Abel. Con él nos reunimos, conocimos y enseguida hubo una muy buena conexión. Hablamos de lo que haríamos, como nos complementaríamos si ganaba Concina, pero como eso no sucedió, quedó todo en la nada y yo me fui a los Juegos con Japón”.

“Cuando volví, Abel me llamó y me hizo esta invitación, y yo quiero quedarme en la Argentina”, describió Julio, que tiene más de 40 años como entrenador de básquetbol y 33 en el profesionalismo. Fue campeón con San Lorenzo, Boca, Libertad de Sunchales y Ben Hur de Rafaela, y con la selección argentina, a la cual dirigió durante siete años -en dos ciclos diferentes- y de la que también fue asistente.

El momento deportivo que atraviesa Central Córdoba es delicado: está 20º en la tabla de posiciones de la Liga Profesional y muy cerca de ingresar en la zona de descenso a la B Nacional. Tras la renuncia de Sergio Rondina, el equipo jugó dos partidos bajo el interinato de Adrián Adrover, con un empate ante Estudiantes, de La Plata, y una derrota frente a Patronato.