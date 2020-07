El abrazo entre Messi y Griezmann Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

5 de julio de 2020 • 20:42

Barcelona vivió una semana complicada. Los tres empates en seis partidos tras la reanudación de la Liga lo alejaron de un título que antes de la vuelta parecía casi resuelto y desató una crisis que podría incluir la continuidad de Lionel Messi, quien frenó las conversaciones por la renovación de su contrato con el club. Por otro lado, quien también atravesó momentos difíciles fue Antoine Griezmann. El delantero francés fue una de las compras más caras de la historia del club, aunque parece no haber encontrado su lugar en el equipo en el que siempre se habló de una relación escasa o nula con el futbolista argentino.

Además, a su flojo presente, se le sumaba la situación que vivió frente a Atlético de Madrid, cuando su director técnico, Quique Setién, lo mandó a la cancha en tiempo de descuento. Sin embargo, este domingo todo pareció haberse alineado para Griezmann. Barcelona se quedó con un claro triunfo por 4 a 1 frente a Villarreal, el director técnico le dio la titularidad luego de dos partidos y también fue autor de un golazo, luego de una gran asistencia de Messi.

El argentino se la pasó de taco, el francés recibió y la picó por encima del arquero de Villarreal para conquistar el 3 a 1 parcial sobre el final de la primera parte. Inmediatamente el francés fue en busca del argentino para festejar el gol en el que hubo abrazo y sonrisas tras la magnífica combinación que terminó en un gol magnífico para el 3 a 1 parcial.

Asistencia de Messi, golazo de Griezmann y abrazo

Esa conexión en el campo de juego entre ambos rompe algunos rumores que siempre circularon sobre la relación entre ambos dentro y fuera del campo de juego. En su momento, el rosarino miró con recelo el fichaje del francés porque el capitán deseaba el regreso de su amigo Neymar, pero claro está que Griezmann ya se ganó la confianza de Messi.

Para este encuentro, con el regreso del tridente ofensivo, Messi apareció un poco más retrasado, casi en función de enganche, mientras que Lucho Suárez se movió de punta, más sobre el sector izquierdo (así marcó el segundo tanto), y Griezmann lo hizo por la derecha.

Con ese tanto, el ex Atlético de Madrid, regresó al gol luego de ocho partidos, un total de 130 días contando el parate por el coronavirus. Su último tanto había sido frente a Napoli, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el estadio San Paolo, el 25 de febrero de este año. Bajo la conducción de Setién, sólo había anotado un gol

Sin embargo, quizás lo peor de todo para él fueron los comentarios del entrenador Quique Setién de que sacar a Griezmann antes no habría ayudado a su equipo. "A Griezmann le veo bien, pero no pueden jugar todos. Es verdad que en ese momento no es lógico sacarlo. Estaba la opción de no meterlo, pero siempre piensas que al final un jugador así te puede hacer algo" , dijo Setién. "No hice el cambio antes porque estábamos jugando bien. Riqui Puig estaba bien, a Suárez siempre hay que tenerlo, Messi estaba bien. No es fácil", añadió.