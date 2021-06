Acusan a la UEFA de obligar a Dinamarca a jugar tras el colapso de Eriksen: la respuesta de la entidad

NYON, Suiza.- La UEFA se defendió este lunes frente a los reproches recibidos porque los jugadores de Dinamarca se vieron presionados para reanudar el partido de la Eurocopa contra Finlandia, luego que Christian Eriksen colapsara en la cancha.

Eriksen se desplomó a los 43 minutos del partido en Copenhague y recibió atención de urgencia. El duelo de la Euro 2020 se retomó tras una interrupción de 90 minutos, con Finlandia imponiéndose 1-0.

“No cabe duda que la UEFA manejó el asunto con el mayor respeto, por una situación sensible y por los futbolistas”, dijo la entidad rectora.

Los jugadores intentaban también calmar a la pareja de Eriksen. BBC Mundo

“Se decidió reanudar el partido sólo después que los dos equipos pidieron completar el partido la misma noche”.

Peter Schmeichel, leyenda del fútbol danés y padre del actual arquero del seleccionado nacional Kasper Schmeichel, cuestionó las aseveraciones de la UEFA al comparecer en un programa de la televisión británica. “Vi una cita oficial de la UEFA que decía que estaban siguiendo el consejo del jugador, que los jugadores insistieron en jugar. Y yo sé que no es la verdad”.

Los jugadores de Dinamarca lloran mientras Christian Eriksen recibe atención médica después de colapsar durante el partido ante Finlandia ap - AP Pool

Schmeichel afirmó que los jugadores sintieron que poco o nada podían hacer ante las opciones planteadas de retomar el partido. Según él, la UEFA les dio tres opciones: reanudar el partido de inmediato, jugar a las 24 horas o que se declare una derrota por 3 a 0 por no presentación . “¿Era el deseo de los jugadores jugar? ¿Tuvieron realmente alguna opción? No creo que la hayan tenido. Fue una decisión ridícula de la UEFA y deberían haber intentando trabajar en un escenario diferente y mostrar un poco de compasión. No lo hicieron”, competó el exarquero.

La cadena Sky Sports inglesa citó a un vocero de la UEFA que dijo: “Puedo negar categóricamente que se haya amenazado a Dinamarca con al pérdida de puntos”.

La UEFA señaló que “la necesidad de 48 horas de descanso de los jugadores eliminó otras opciones” .

Agencia AP

LA NACION