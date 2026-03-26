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Repechajes de Europa: las perlitas, golazos y bloopers en camino al Mundial 2026

Este jueves se desarrollaron las “semifinales” de las llaves de las que surgirán los últimos cuatro cupos de la UEFA en la Copa del Mundo

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Un derechazo desde unos 25 metros de Piotr Zielinski le dio la victoria a Polonia, que dio vuelta el partido ante Albania y se impuso por 2-1; definirá con Suecia por un lugar en el Mundial 2026
Un derechazo desde unos 25 metros de Piotr Zielinski le dio la victoria a Polonia, que dio vuelta el partido ante Albania y se impuso por 2-1; definirá con Suecia por un lugar en el Mundial 2026

En las “semifinales” del repechaje de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, este jueves entregó desde golazos memorables hasta tantos insólitos en los partidos que definieron a los ocho equipos que el martes próximo jugarán por las últimas cuatro plazas de la UEFA en la Copa del Mundo que se hará en Estados Unidos, México y Canadá.

La paliza por 4-0 de Dinamarca sobre Macedonia del Norte incluyó un doblete de Gustav Isaksen y una joya de Christian Eriksen que oficialmente se le computará a Christian Norgaard. El número 10 lanzó un tiro de esquina que pasó por encima de todos y se metía en el segundo palo, olímpico, pero en la línea su compañero llegó a cabecearla. Casi todos los abrazos, no obstante, fueron para el jugador que mantuvo en vilo al mundo del fútbol cuando hace cinco años se desvaneció en un partido de su selección por la Eurocopa tras un paro cardiorrespiratorio y debió ser operado de urgencia. Sigue con la calidad intacta.

Lo mejor de Dinamarca - Macedonia del Norte

En la clasificación de Kosovo por 4-3 en su visita a Eslovaquia, también tuvo su condimento bizarro el 2-1 parcial de los locales. Lukas Haraslin ejecutó un tiro libre desde la izquierda que se fue cerrando, pasó entre los rivales sin que nadie la toque y se metió en el segundo palo. Golazo o blooper: elija su propia aventura.

Antes, una muy linda definición había significado el 1-1 de Kosovo después de que Martin Valjent había puesto en ventaja al local con un cabezazo. La selección visitante empató con un derechazo a colocar de Veldin Hodza, tras recibir de Mergim Vojvoda en la puerta del área y conectar de primera.

Tras quedar en desventaja por segunda vez, Kosovo lo dio vuelta bajo la lluvia con un golazo de tiro libre de Florent Muslija, que remató desde el borde del área, sobre la izquierda, con una precisión sublime para colocarla junto a un palo, abajo. Era el 3-2.

Al final, redondearon un partidazo con siete goles, incluido el tercero de Eslovaquia ya en el cuarto minuto de descuento, sin mucho más margen para la ilusión de llevar el duelo a la prórroga. Kosovo definirá mano a mano con Turquía, que venció a Rumania por 1-0 en el primer turno, por un lugar en el grupo D junto al organizador Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Lo mejor de Eslovaquia - Kosovo

Polonia ganó por 2-1 y avanzó, pero le tocó sufrir ante Albania, que se puso inicialmente en ventaja tras una falla defensiva de la selección local que se transformó en un golazo: Arber Hoxha tomó el balón luego del error en el control de Jan Bednarek, amagó ante la salida del arquero Kamil Grabara, lo dejó en el camino y definió levantándola del césped para impedir que el defensor que intentaba resarcirse lograra evitarlo.

En el segundo tiempo, lo dio vuelta el local con dos jugadas de las que participó Sebastian Szymanski. Primero, asistiendo a Robert Lewandowski. Luego, conectó que Piotr Zielinski, que recibió y sacó un remate desde 25 metros que se convirtió en el 2-1 decisivo. Impresionante.

El rival de los polacos para el martes se definió en Valencia, España, donde Ucrania hizo de local y ganó Suecia por 3-1 con un hat-trick de Viktor Gyökeres. Así, se acercó a la última instancia de la repesca en el juego donde el descuento llegó tras una revisión del VAR.

Gales y Bosnia-Herzogovina fueron a la prórroga tras igualar 1-1 y llegaron a los penales, donde los bosnios se quedaron con el triunfo por 4-2, tras haber fallado el primer tiro. En en partido, el local había abierto el marcador con un golazo de Daniel James, que fue a buscar entre dos rivales bosnios un mal pase atrás y sacó un derechazo cruzado desde afuera del área que viajó directo hacia la red.

Una brillante que no alcanzó, ya que cerca del final lo igualó el visitante y llevó el juego al alargue y a los tiros desde los doce pasos. Allí fue donde Bosnia-Herzegovina consiguió avanzar y convertirse en el rival de Italia el martes que viene.

Irlanda hizo uno de los goles más insólitos de la jornada en el otro duelo que necesitó del alargue (terminó 2-2) y donde se le escapó la ilusión mundialista en los penales. El 2-0 parcial ante Chequia llegó en medio de un tiro de esquina que parecía no llevar peligro cuando se ejecutó pasado. Sin embargo, al volver la pelota dentro del área, Vladimir Coufal quiso despejarla de cabeza, dio en el travesaño y en un palo en una carambola propia del billar, el rebote le pegó en un hombro al arquero Matej Kovar y se metió.

El blooper del repechaje en Chequia - Irlanda

Un cabezazo a cinco minutos del final puso el suspenso a esa otra definición que llegó hasta los penales, donde el propio Kovar se convirtió finalmente en el héroe al atajar los dos últimos remates de los irlandeses, que estaban 3-2 arriba en la definición.

Los goles y la definición de Chequia - Irlanda

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