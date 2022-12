Adil Rami, el jugador francés que trató a Dibu Martínez de violento fue denunciado por violencia de género por Pamela Anderson cuando eran pareja

escuchar

En las últimas horas, el jugador francés Adil Rami tomó notoriedad tras insultar en sus redes sociales al arquero campeón del mundo Emiliano “Dibu” Martínez por sus celebraciones tras el triunfo de Argentina ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022. El defensor también arremetió contra la selección nacional. Pero ese mismo deportista fue denunciado tiempo atrás por violencia de género por la modelo y actriz Pamela Anderson, con quien mantuvo una relación amorosa.

En junio de 2019 la actriz tenía 51 años y Rami 33. Eran pareja desde 2017 y su ruptura provocó conmoción tanto en el ambiente artístico como en el futbolístico. Cuando Anderson decidió romper con la relación, contó que se separó del futbolista tras enterarse de que el hombre tenía una “doble vida” y sumó que Adil la había agredido físicamente hasta romperle las manos. Ella lo llamó “monstruo” por sus infidelidades.

El posteo de Adil Rami contra el Dibu Martínez Instagram @adilrami

“Cuando me aplastó las manos, especialmente la derecha, hasta rompérmelas, me tomó seis meses ir al doctor. Le dije que sentía como si fuera artritis (así que eso fue lo que anotaron). No podía decirle al doctor que había sido él quien me hirió, aunque sí se lo conté a su hermana y al conserje del Olympique de Marsella”, relató entonces Pamela. “No podía escribir o abrir una botella sin dolor”, denunció la modelo.

Rami, que actualmente juega en el club francés Troyes, agredió con dureza a Dibu Martínez en sus historias de Instagram luego de que la Argentina se consagrara Campeón del Mundo. “La mayor mierda del mundo del fútbol. El hombre más odiado”, escribió el defensor que fue campeón del Mundial de 2018 en Rusia con Francia. Y acompañó el posteo con una imagen del portero argentino.

En otra publicación, criticó al arquero por haber recibido el premio del Guante de Oro y, en cambio, dijo que el galardón se lo merecía el marroquí Bono. Poco después, Rami publicó otro mensaje: “Mbappé los traumatizó tanto que celebran más la victoria contra nuestra selección que su Copa del Mundo...”.

« J'aime tout de Lionel Messi... mais je n'aime pas cette équipe d'Argentine. L'image qu'elle a montrée pendant cette Coupe du monde, avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté, de non fair-play... Sur le terrain, elle n'a pas montré une belle image. »https://t.co/eXKPddIKXO — Quotidien (@Qofficiel) December 17, 2022

Pero las críticas del francés hacia los argentinos ya habían comenzado antes del partido de la final. Horas antes del encuentro por la copa, en una entrevista al programa francés Quotidien Rami había dicho: “Me encanta todo de Lionel Messi, pero no me gusta esta selección de Argentina. La imagen que ha dado durante este Mundial, con mucha agresividad, maldad, falta de juego limpio. En el campo no ha dado buena imagen”.

