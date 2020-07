San Lorenzo. Adolfo Gaich se va a Rusia: quiénes serán sus reemplazantes

Adolfo Gaich se despide de Boedo: el destino del delantero está en el fútbol ruso Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Cuestión de centro delanteros, parece. En el mismo día, San Lorenzo acordó la partida de la joya de su semillero, Adolfo Gaich, y la llegada de un atacante de extensa trayectoria en el exterior, Franco Di Santo , que todavía no ha jugado en la primera división argentina. A esto se le suma que el Ciclón contrató en los últimos días a Jonathan Herrera, un goleador récord en el fútbol nacional.

Sin dudas, la venta de Gaich al CSKA de Moscú es una de las noticias más resonantes entre los últimos mercados de pases. La primera oferta había sido rechazada, pero las puertas quedaron abiertas. El club ruso se acercó económicamente a lo que pretendía la dirigencia azulgrana y le dejarían al Ciclón unos 8,5 millones de euros netos por el 80% de su ficha (12 millones en bruto, y conservará el resto del porcentaje).

Cabe recordar que la cláusula de rescisión que el Ciclón había fijado era de 15 millones de dólares. Hasta hoy, el acuerdo es de palabra y la venta se oficializaría en las próximas horas. Con esto, el goleador de 21 años seguirá su carrera en Rusia, donde firmará un vínculo por cuatro temporadas .

No habrá Gaich para Mariano Soso, que todavía no tuvo su estreno como DT azulgrana. Resta ver cómo repercute en el ataque la ausencia del grandote de 1,90 metro, dado que se convirtió en uno de los grandes valores de la institución y en el jugador surgido de las inferiores más mimados por los hinchas. Y su crecimiento fue exponencial. A los 10 años "Dolfi" -que tiene al polaco Robert Lewandoski como espejo- se había probado en River, pero no tuvo suerte. Hasta que en su vida apareció San Lorenzo. Su papá Guillermo le transmitió el cariño por esa camiseta. Con edad de séptima volvió a Buenos Aires para desarrollarse como futbolista profesional. Los dos primeros años los vivió en la pensión. Al principio le costó, extrañaba a su gente, pero en la sexta agarró continuidad y fue campeón. Claudio Biaggio lo terminó de convencer cuando lo subió a la reserva y un tiempo más tarde al plantel profesional. El Pampa lo hizo debutar en el 1-1 contra Unión en agosto de 2018.

Al cabo de su corta carrera en Boedo, Gaich jugó apenas 28 compromisos con la camiseta del Ciclón y marcó 8 goles. El artillero oriundo de la localidad de Bengolea (Córdoba) también integró el seleccionado argentino Sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Preolímpico Sudamericano Colombia 2020. Además, ya debutó en el seleccionado mayor de la mano de Lionel Scaloni en la victoria 4-0 contra México en 2019.

Desde Colombia estuvo a punto de viajar por un par de días a Buenos Aires en enero -en pleno desarrollo del Preolímpico- cuando el Brujas, uno de los clubes más importantes de Bélgica, quiso contratarlo. Aquella oferta era superadora con respecto a la actual de CSKA, aunque no se pusieron de acuerdo en detalles: los bonos por objetivos, los avales bancarios que respaldaran la operación y algunas diferencias por el pago en cuotas. En Boedo, claro, no quieren repetir una situación similar con la oferta que ahora llegó desde Rusia. Pero las necesidades económicas del club profundizadas por la pandemia de coronavirus llevaron a los dirigentes a mirar la oportunidad con entusiasmo.

Según el sitio especializado Transfermarkt el traspaso de Gaich entrará como uno de los cinco más importantes de la historia azulgrana. La última venta relevante -también con un origen en las inferiores- resultó la de Marcos Senesi que se fue al Feyenoord, de Holanda, en septiembre del año pasado. El Ciclón, el club que lo formó y lo educó desde los 9 años, recibió 6,2 millones de euros (y tiene un pequeño porcentaje a percibir en una futura venta). Se les suman las transferencias de Ángel Correa a Atlético de Madrid (7,5 millones de euros), Sebastián Abreu a La Coruña (10 millones de euros) e Iván Córdoba al Inter de Italia (14 millones de euros, aunque aquella vez San Lorenzo recibió una parte porque era el dueño del 40% de su ficha).

Pieza por pieza, San Lorenzo se movió rápido y acordó la llegada de Franco Di Santo, ex delantero de Chelsea y Werder Bremen, de 31 años, quien se sumará en calidad de libre y firmará un contrato por tres años. El mendocino estaba jugando en Atlético Mineiro, pero quedó en libertad de acción al no ser una prioridad para el DT Jorge Sampaoli.

Lo curioso es que Di Santo nunca jugó en la primera argentina. A los 14 años se probó en Godoy Cruz, pero no quedó. Rápido de reflejos cruzó la Cordillera y triunfó en Audax Italiano. Estuvo en la órbita de Real Madrid, aunque finalmente recaló en Chelsea, donde celebró una FA Cup. Luego pasó por Blackburn Rovers y Wigan, donde ganó nuevamente la FA Cup. Alto, hábil, algunas veces se atrevió a desempeñarse como extremo. Di Santo se mueve bien como media punta, por delante de los centrales. En el fútbol alemán jugó más de cinco temporadas entre Werder Bremen y Schalke 04. En España tuvo una oportunidad en Rayo Vallecano, pero allí su camino fue prácticamente testimonial. En 2014, además, estuvo preseleccionado por Alejandro Sabella para el Mundial de Brasil.

Sin embargo, el primer refuerzo de San Lorenzo en plena pandemia fue Herrera, otro N° 9, que ostenta un récord particular: es el primer jugador en la historia del fútbol argentino en salir goleador de la Primera D, Primera C, Primera B Metropolitana y Primera B Nacional. Llegó a Boedo proveniente de Deportivo Riestra, dueño de su pase, aunque la temporada pasada actuó en Central Córdoba, de Santiago del Estero, donde exhibió muy buenos rendimientos.

Un intento por Centurión

Víctor Blanco, presidente de Racing, confirmó que tendrá una reunión con Tinelli para conocer la postura de San Lorenzo en cuanto a Ricardo Centurión. Desde Boedo están interesados en los servicios del volante, aunque el principal dirigente de la Academia aseguró que pretenden 5 millones de dólares por el pase. Boca y Vélez también entran en la puja.