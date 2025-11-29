Asaltaron a José Chatruc y le robaron dos medallas de campeón y un reloj que le había regalado Mostaza Merlo

El exfutbolista José Chatruc afirmó que en la noche del jueves sufrió un robo en su domicilio mientras no estaba y perdió elementos de mucho valor. El exdeportista había ido a jugar al paddle y al fútbol, y cuando volvió a su casa se encontró con un desorden total. Según informó a través de sus redes sociales, los ladrones se llevaron dos medallas que obtuvo jugando para San Lorenzo y Racing, y un reloj que le había obsequiado el exentrenador Reinaldo “Mostaza” Merlo.

“Fue un día raro. Cuando llegué a mi casa, a las 10 de la noche, habían entrado ladrones y me robaron. Recién ahora, a las 5 de la mañana, estoy volviendo de hacer la denuncia. Tengo que chequear todo, pero lo más doloroso es que me robaron la medalla de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana en 2002. Dolor. La tenía guardada, era hermosa”, relató.

Luego contó que también existían posibilidades de que le hayan robado la que le otorgaron cuando Racing ganó el Torneo Apertura en 2001, y a la que definió como “muy linda”. “No quiero entrar al cuarto porque no quiero fijarme si está la medalla del 2001. Voy a llorar. Estaba todo tirado, es raro. Justo lo hablábamos en la radio. Me choca todavía pensar que hay gente que es mala y entra a la casa de otro, le rompe todo y le saca las cosas. No logro entender la maldad”, declaró.

Sin embargo, minutos después confirmó que también se llevaron esa distinción los delincuentes. “Oficialmente está perdida la medalla de Racing campeón en 2001. Era clavado. Era una medalla muy linda, recuerdos”, afirmó.

El posteo de José Chatruc en el que lamentó el robo

“Es duro entrar a tu casa y ver todo revuelto. Obviamente que me robaron cosas de valor. Algo de plata. Es doloroso, pero hay que ponerle onda porque hay cosas peores. Ojalá se puedan pedir las cámaras y dilucidar qué pasó. Me da mucha bronca”, continuó en su relató e ironizó para no caer en la tristeza: “Había ido a jugar al paddle y perdimos. Había ido a jugar al fútbol y perdimos. Volví a mi casa y me robaron”.

Acto seguido, Chatruc sostuvo que no tiene fe en recuperar las cosas que le robaron, principalmente los reconocimientos futbolísticos. “Ojalá se pueda saber quiénes fueron para que no le puedan robar a otra persona”, indicó. Y declaró: “Les mando un beso a los hinchas de Racing, San Lorenzo y a los del fútbol en general”.

Horas después, el exjugador aseguró que los ladrones también le robaron un reloj Rolex que le había regalado “Mostaza” Merlo y el cual había guardado como una reliquia: “Lo tenía en una cajita que se llevaron. Se lo afanaron. Espero que lo disfruten”.