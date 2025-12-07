LA NACION

Agenda de TV del domingo: Boca - Racing, Pumas 7s y los campeones de Fórmula 1, Abierto de Palermo y TC

Automovilismo y fútbol locales y del exterior, polo, rugby y básquetbol en la propuesta deportiva de la jornada

Max Verstappen largará en la pole position en la carrera de Abu Dhabi, donde los otros pilotos que tienen posibilidades de ser el campeón de Fórmula 1 estarán inmediatamente detrás de él: Lando Norris y Oscar Piastri.
Max Verstappen largará en la pole position en la carrera de Abu Dhabi, donde los otros pilotos que tienen posibilidades de ser el campeón de Fórmula 1 estarán inmediatamente detrás de él: Lando Norris y Oscar Piastri.ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 7 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Boca Juniors vs. Racing, semifinal. ESPN Premium y TNT Sports
Leandro Paredes y Boca recibirán a Racing en la Bombonera, en la primera semifinal del torneo Clausura.
Leandro Paredes y Boca recibirán a Racing en la Bombonera, en la primera semifinal del torneo Clausura.ALEJANDRO PAGNI - AFP

Premier League

  • 11 Brighton & Hove vs. West Ham United. ESPN
  • 13 Fulham vs. Crystal Palace. ESPN

Liga de España

  • 10 Elche vs. Girona. ESPN 4
  • 12.15 Valencia vs. Sevilla. DSports (1610)
  • 14.30 Espanyol vs. Rayo Vallecano. ESPN 2
  • 17 Real Madrid vs. Celta de Vigo. DSports (1610)

Serie A

  • 8.30 Cremonese vs. Lecce. ESPN 2
  • 16.30 Napoli vs. Juventus. ESPN

Brasileirão

  • 16 Internacional vs. Bragantino. Canal 116 (Flow)

Bundesliga

  • 12.30 Humburg vs. Werder Bremen. ESPN 3

POLO

Argentino Abierto

  • 16 La Natividad-La Dolfina vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú, la final. ESPN y Disney+
Dos grandes en acción: Facundo Pieres y Adolfo Cambiaso traban tacos; La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú sostendrán la final del Abierto de Palermo.
Dos grandes en acción: Facundo Pieres y Adolfo Cambiaso traban tacos; La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú sostendrán la final del Abierto de Palermo.Rodrigo Néspolo

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 10 La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, última del campeonato. Fox Sports y Disney+

Turismo Carretera

  • 10 Las series y la final de La Plata, última fecha del certamen. TV Pública
Agustín Canapino es amplio favorito para coronarse en Turismo Carretera; el piloto de Arrecifes consiguió el mejor tiempo en la prueba de clasificación de La Plata e irá por su quinta conquista.
Agustín Canapino es amplio favorito para coronarse en Turismo Carretera; el piloto de Arrecifes consiguió el mejor tiempo en la prueba de clasificación de La Plata e irá por su quinta conquista.ACTC

RUGBY

Circuito Mundial de Seven

  • 7.30 Argentina vs. Fiji, semifinal del torneo de Ciudad del Cabo. Fox Sports 3
  • 10.30 Las definiciones de la etapa de Ciudad del Cabo. Fox Sports
Santiago Mare es el nuevo capitán de los Pumas 7s, que afrontarán contra Fiji una semifinal del Seven del Ciudad del Cabo.
Santiago Mare es el nuevo capitán de los Pumas 7s, que afrontarán contra Fiji una semifinal del Seven del Ciudad del Cabo.Zach Franzen - World Rugby / Prensa UAR

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 8 Badalona vs. Manresa. Fox Sports 2
  • 13 Barcelona vs. Morabanc. Fox Sports 3

Liga Sudamericana

  • 17.10 Defensor Sporting vs. Olimpia, por el tercer puesto. DSports+ (1613)
  • 19.40 Ferro Carril Oeste vs. Regatas Corrientes, la final. DSports+ (1613)
