Agenda de TV del domingo: Boca - Racing, Pumas 7s y los campeones de Fórmula 1, Abierto de Palermo y TC
Automovilismo y fútbol locales y del exterior, polo, rugby y básquetbol en la propuesta deportiva de la jornada
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 7 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Boca Juniors vs. Racing, semifinal. ESPN Premium y TNT Sports
Premier League
- 11 Brighton & Hove vs. West Ham United. ESPN
- 13 Fulham vs. Crystal Palace. ESPN
Liga de España
- 10 Elche vs. Girona. ESPN 4
- 12.15 Valencia vs. Sevilla. DSports (1610)
- 14.30 Espanyol vs. Rayo Vallecano. ESPN 2
- 17 Real Madrid vs. Celta de Vigo. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Cremonese vs. Lecce. ESPN 2
- 16.30 Napoli vs. Juventus. ESPN
Brasileirão
- 16 Internacional vs. Bragantino. Canal 116 (Flow)
Bundesliga
- 12.30 Humburg vs. Werder Bremen. ESPN 3
POLO
Argentino Abierto
- 16 La Natividad-La Dolfina vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú, la final. ESPN y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 10 La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, última del campeonato. Fox Sports y Disney+
Turismo Carretera
- 10 Las series y la final de La Plata, última fecha del certamen. TV Pública
RUGBY
Circuito Mundial de Seven
- 7.30 Argentina vs. Fiji, semifinal del torneo de Ciudad del Cabo. Fox Sports 3
- 10.30 Las definiciones de la etapa de Ciudad del Cabo. Fox Sports
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 8 Badalona vs. Manresa. Fox Sports 2
- 13 Barcelona vs. Morabanc. Fox Sports 3
Liga Sudamericana
- 17.10 Defensor Sporting vs. Olimpia, por el tercer puesto. DSports+ (1613)
- 19.40 Ferro Carril Oeste vs. Regatas Corrientes, la final. DSports+ (1613)
