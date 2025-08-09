LA NACION

Agenda de TV del domingo: Inter Miami, M1000 de Cincinnati, Desafío de las Estrellas de TC y Grillo

Fútbol local y exterior, tenis, automovilismo y golf en la oferta deportiva del día, en televisión y streaming

Con Rodrigo De Paul como destacado, Inter Miami vuelve a jugar por la Major League Soccer, en el clásico con Orlando City.
Con Rodrigo De Paul como destacado, Inter Miami vuelve a jugar por la Major League Soccer, en el clásico con Orlando City.MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 10 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15 Barracas Central vs. Aldosivi. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 17 Instituto vs. Platense. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 20 Argentinos vs. Unión. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)

Community Shield

  • 11 Crystal Palace vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Liverpool, con Alexis Mac Allister, procurará la primera copa de la temporada del fútbol inglés: disputará la Community Shield con Crystal Palace.
Liverpool, con Alexis Mac Allister, procurará la primera copa de la temporada del fútbol inglés: disputará la Community Shield con Crystal Palace.PAUL ELLIS - AFP

Championship

  • 12.30 Leicester vs. Sheffield Wednesday. Disney+

Amistoso internacional

  • 16 Villarreal vs. Aston Villa. Disney+

Primera Nacional

  • 13.30 Atlanta vs. San Miguel. Dsports (610/1610 HD)
  • 15.30 Temperley vs. San Telmo. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 17.45 Estudiantes (Caseros) vs Defensores de Belgrano. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 20 Arsenal vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Major League Soccer

  • 21 Orlando City vs. Inter Miami. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD) y Apple TV

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 12 La segunda rueda, con Francisco Comesaña (Argentina) vs. Luciano Darderi (Italia). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 20 La segunda rueda, con Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Brian Shelton (Estados Unidos). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
En el Masters 1000 de Cincinnati Camilo Ugo Carabelli se enfrentará con el estadounidense Ben Shelton, que viene de ser campeón en el de Toronto.
En el Masters 1000 de Cincinnati Camilo Ugo Carabelli se enfrentará con el estadounidense Ben Shelton, que viene de ser campeón en el de Toronto.DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

  • 10 La carrera de San Juan, con pilotos invitados. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)
Una de las carreras especiales de Turismo Carretera: el Desafío de las Estrellas, en San Juan, con el doble de duración que una competencia normal.
Una de las carreras especiales de Turismo Carretera: el Desafío de las Estrellas, en San Juan, con el doble de duración que una competencia normal.ACTC

GOLF

PGA Tour

  • 13 St. Jude Championship. La última vuelta, con Emiliano Grillo. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
