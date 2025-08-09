Agenda de TV del domingo: Inter Miami, M1000 de Cincinnati, Desafío de las Estrellas de TC y Grillo
Fútbol local y exterior, tenis, automovilismo y golf en la oferta deportiva del día, en televisión y streaming
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 10 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15 Barracas Central vs. Aldosivi. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 17 Instituto vs. Platense. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 20 Argentinos vs. Unión. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Community Shield
- 11 Crystal Palace vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Championship
- 12.30 Leicester vs. Sheffield Wednesday. Disney+
Amistoso internacional
- 16 Villarreal vs. Aston Villa. Disney+
Primera Nacional
- 13.30 Atlanta vs. San Miguel. Dsports (610/1610 HD)
- 15.30 Temperley vs. San Telmo. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 17.45 Estudiantes (Caseros) vs Defensores de Belgrano. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 20 Arsenal vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Major League Soccer
- 21 Orlando City vs. Inter Miami. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD) y Apple TV
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 12 La segunda rueda, con Francisco Comesaña (Argentina) vs. Luciano Darderi (Italia). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 20 La segunda rueda, con Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Brian Shelton (Estados Unidos). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
AUTOMOVILISMO
Turismo Carretera
- 10 La carrera de San Juan, con pilotos invitados. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)
GOLF
PGA Tour
- 13 St. Jude Championship. La última vuelta, con Emiliano Grillo. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
