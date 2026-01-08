LA NACION

Agenda de TV del jueves: Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Arsenal vs. Liverpool y PSG vs. Olympique

Fútbol y básquetbol europeos dominan la jornada deportiva en las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Julián Alvarez intenta abrirse paso entre Dani Carvajal y Jude Bellingham en un capítulo del clásico de Madrid; Atlético y Real se enfrentarán en una de las semifinales de la Supercopa de España, en Arabia Saudita.
Julián Alvarez intenta abrirse paso entre Dani Carvajal y Jude Bellingham en un capítulo del clásico de Madrid; Atlético y Real se enfrentarán en una de las semifinales de la Supercopa de España, en Arabia Saudita.JAVIER SORIANO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 8 de enero de 2026.

FÚTBOL

Supercopa de España

  • 16 Real Madrid vs. Atlético de Madrid, la segunda semifinal. Flow 116

Premier League

  • 17 Arsenal vs. Liverpool. ESPN y Disney+
Arsenal vs. Liverpool es uno de los duelos más apasionantes de la Premier League; el puntero recibirá al campeón.
Arsenal vs. Liverpool es uno de los duelos más apasionantes de la Premier League; el puntero recibirá al campeón.Jon Super - AP

Trofeo de Campeones de Francia

  • 15 PSG vs. Olympique Marseille. ESPN 2 y Disney+

Serie A

  • 14.30 Cremonese vs. Cagliari. Disney+
  • 16.45 Milan vs. Genoa. ESPN 3 y Disney+

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 11 Dubai Basketball vs. Fenerbahçe. DSports 2 (612)
  • 14.45 Real Madrid vs. Maccabi Tel Aviv. DSports 2 (612)
Una bandeja de Facundo Campazzo, cuyo equipo, Real Madrid, será local frente a Maccabi Tel Aviv en la Euroliga.
Una bandeja de Facundo Campazzo, cuyo equipo, Real Madrid, será local frente a Maccabi Tel Aviv en la Euroliga.EMILIO COBOS
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Un calendario a contramano de los hinchas: las claves de la programación del Torneo Apertura
    1

    El fútbol argentino y un calendario a contramano del hincha: las claves del fixture del Torneo Apertura

  2. Barcelona, un campeón... del déficit: cómo una máquina de generar ingresos es el club más endeudado de la historia
    2

    Barcelona, campeón del déficit: cómo una máquina de generar plata es el club más endeudado de la historia

  3. Enzo Pérez selló con Argentinos Juniors un contrato peculiar: "No tiene que venir a ser caudillo"
    3

    Enzo Pérez en Argentinos Juniors: cerca de los 40 años y con un contrato por “productividad”

  4. Murió Ángel Coerezza, un símbolo del arbitraje argentino: el chef de regimiento que fue dos veces mundialista
    4

    Murió Ángel Coerezza, el argentino que fue árbitro en los mundiales de 1970 y 1978

Cargando banners ...