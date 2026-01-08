Agenda de TV del jueves: Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Arsenal vs. Liverpool y PSG vs. Olympique
Fútbol y básquetbol europeos dominan la jornada deportiva en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 8 de enero de 2026.
FÚTBOL
Supercopa de España
- 16 Real Madrid vs. Atlético de Madrid, la segunda semifinal. Flow 116
Premier League
- 17 Arsenal vs. Liverpool. ESPN y Disney+
Trofeo de Campeones de Francia
- 15 PSG vs. Olympique Marseille. ESPN 2 y Disney+
Serie A
- 14.30 Cremonese vs. Cagliari. Disney+
- 16.45 Milan vs. Genoa. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 11 Dubai Basketball vs. Fenerbahçe. DSports 2 (612)
- 14.45 Real Madrid vs. Maccabi Tel Aviv. DSports 2 (612)
