Agenda de TV del miércoles: Argentinos en la Champions League, Australian Open, Copa Argentina y NBA
Fútbol exterior y local, tenis y básquetbol en el menú deportivo del día
2 minutos de lectura
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 21 de enero de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 14.45 Qarabag vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2 y Disney+
- 14.45 Galatasaray vs. Atlético de Madrid. Fox Sports y Disney+
- 17 Chelsea vs. Pafos. ESPN y Disney+
- 17 Slavia Praga vs. Barcelona. ESPN 2 y Disney+
- 17 Bayern München vs. Union Saint-Gilloise. ESPN 3 y Disney+
- 17 Atalanta vs. Athletic Bilbao. ESPN 4 y Disney+
- 17 Newcastle vs. PSV. Canal 116 (Flow) y Disney+
- 17 Juventus vs. Benfica. Fox Sports 2 y Disney+
- 17 Olympique Marseille vs. Liverpool. Fox Sports y Disney+
Copa Argentina
- 21.15 Argentinos Juniors vs. Midland, 32avos de final. TyC Sports
Serie Río de La Plata
- 21 Peñarol vs. Colo Colo. ESPN Premium y Disney+
TENIS
- 21 Australian Open. La segunda rueda, incluido Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia). ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del jueves) Australian Open. La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.30 Bologna vs. Fenerbahçe. Dsports 2
NBA
- 0.10 Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets. TNT
- 21 Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets. ESPN 4 y Disney+
- 23.30 Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks. ESPN 4 y Disney+
