Agenda de TV del miércoles: Argentinos en la Champions League, Australian Open, Copa Argentina y NBA

Fútbol exterior y local, tenis y básquetbol en el menú deportivo del día

Julián Alvarez, Thiago Almada y el resto de Atlético de Madrid visitan Turquía para enfrentarse con Galatasary por la Champions League, en un partido que puede acercar a los colchoneros a la clasificación.
Julián Alvarez, Thiago Almada y el resto de Atlético de Madrid visitan Turquía para enfrentarse con Galatasary por la Champions League, en un partido que puede acercar a los colchoneros a la clasificación.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 21 de enero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 14.45 Qarabag vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2 y Disney+
  • 14.45 Galatasaray vs. Atlético de Madrid. Fox Sports y Disney+
  • 17 Chelsea vs. Pafos. ESPN y Disney+
  • 17 Slavia Praga vs. Barcelona. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Bayern München vs. Union Saint-Gilloise. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Atalanta vs. Athletic Bilbao. ESPN 4 y Disney+
  • 17 Newcastle vs. PSV. Canal 116 (Flow) y Disney+
  • 17 Juventus vs. Benfica. Fox Sports 2 y Disney+
  • 17 Olympique Marseille vs. Liverpool. Fox Sports y Disney+
Liverpool, con Alexis Mac Allister, se presenta en Francia para medirse con Olympique Marseille.
Copa Argentina

  • 21.15 Argentinos Juniors vs. Midland, 32avos de final. TyC Sports

Serie Río de La Plata

  • 21 Peñarol vs. Colo Colo. ESPN Premium y Disney+

TENIS

  • 21 Australian Open. La segunda rueda, incluido Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia). ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del jueves) Australian Open. La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
Sebastian Báez se cruzará en la segunda instancia del Abierto de Australia con otro argentino nativo, pero nacionalizado italiano: Luciano Darderi.
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.30 Bologna vs. Fenerbahçe. Dsports 2

NBA

  • 0.10 Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets. TNT
  • 21 Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets. ESPN 4 y Disney+
  • 23.30 Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks. ESPN 4 y Disney+
