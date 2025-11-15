Agenda de TV del sábado: Independiente - Rosario y los descensos, Masters, test matches y Abierto de Palermo
Fútbol local e internacional, tenis, rugby, polo y básquetbol en la oferta deportiva de la jornada en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 15 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Aldosivi vs. San Martín. ESPN Premium
- 17 Godoy Cruz vs. Riestra. TNT Sports
- 19.15 San Lorenzo vs. Sarmiento. TNT Sports
- 21.30 Independiente vs. Rosario Central. ESPN Premium
Amistosos
- 13 Brasil vs. Senegal. Disney+
- 21 Colombia vs. Nueva Zelanda. DSports (1610)
Eliminatorias europeas
- 10.45 Kazajistán vs. Bélgica. ESPN 3
- 13.45 Georgia vs. España. ESPN
- 14 Chipre vs. Austria. Disney+
- 14 Liechtenstein vs. Gales. Disney+
- 14 Turquía vs. Bulgaria. Disney+
- 16.45 Suiza vs. Suecia. ESPN 3
- 16.45 Dinamarca vs. Bielorrusia. Disney+
- 16.45 Bosnia-Herzegovina vs. Rumania. Disney+
- 16.45 Grecia vs. Escocia. Disney+
- 16.45 Eslovenia vs. Kosovo. Disney+
Primera Nacional
- 20 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Estudiantes (Caseros). TyC Sports
TENIS
ATP Finals
- 10.30 Jannik Sinner (Italia) vs. Alex de Miñaur (Australia), semifinal. ESPN y Disney+
- 16.30 Carlos Alcaraz (España) vs. Félix Auger-Aliassime, semifinal. ESPN y Disney+
RUGBY
Test matches
- 9.30 Italia vs. Sudáfrica. Disney+
- 12 Inglaterra vs. Nueva Zelanda. ESPN 2 y Disney+
- 14.15 Gales vs. Japón. ESPN 2
- 17 Irlanda vs. Australia. Disney+
- 17 Francia vs. Fiji. Disney+
POLO
Argentino Abierto
- 14 Sol de Agosto vs. La Zeta-Kazak. Disney+
- 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Instituto vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports
Liga ACB
- 17 San Pablo Burgos vs. Andorra. Fox Sports
Liga Sudamericana
- 16.30 Regatas Corrientes vs. Defensor Sporting (Uruguay). DSports+
- 19.30 San José (Paraguay) vs. Corinthians (Brasil). DSports+
