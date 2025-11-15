LA NACION

Agenda de TV del sábado: Independiente - Rosario y los descensos, Masters, test matches y Abierto de Palermo

Fútbol local e internacional, tenis, rugby, polo y básquetbol en la oferta deportiva de la jornada en las pantallas

Independiente terminará su participación en el torneo Clausura recibiendo a Rosario Central, el ganador de la zona B.
Independiente terminará su participación en el torneo Clausura recibiendo a Rosario Central, el ganador de la zona B.Jorge Baravalle - Fotobaires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 15 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Aldosivi vs. San Martín. ESPN Premium
  • 17 Godoy Cruz vs. Riestra. TNT Sports
  • 19.15 San Lorenzo vs. Sarmiento. TNT Sports
  • 21.30 Independiente vs. Rosario Central. ESPN Premium
Aldosivi y San Martín se enfrentarán en Mar del Plata; al menos de uno de los dos descenderá a la B Nacional.
Aldosivi y San Martín se enfrentarán en Mar del Plata; al menos de uno de los dos descenderá a la B Nacional.X @clubaldosivi

Amistosos

  • 13 Brasil vs. Senegal. Disney+
  • 21 Colombia vs. Nueva Zelanda. DSports (1610)

Eliminatorias europeas

  • 10.45 Kazajistán vs. Bélgica. ESPN 3
  • 13.45 Georgia vs. España. ESPN
  • 14 Chipre vs. Austria. Disney+
  • 14 Liechtenstein vs. Gales. Disney+
  • 14 Turquía vs. Bulgaria. Disney+
  • 16.45 Suiza vs. Suecia. ESPN 3
  • 16.45 Dinamarca vs. Bielorrusia. Disney+
  • 16.45 Bosnia-Herzegovina vs. Rumania. Disney+
  • 16.45 Grecia vs. Escocia. Disney+
  • 16.45 Eslovenia vs. Kosovo. Disney+
España, que visitará a Georgia, está muy próxima a la clasificación para el Mundial de 2026.
España, que visitará a Georgia, está muy próxima a la clasificación para el Mundial de 2026.ANGELOS TZORTZINIS - AFP

Primera Nacional

  • 20 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Estudiantes (Caseros). TyC Sports

TENIS

ATP Finals

  • 10.30 Jannik Sinner (Italia) vs. Alex de Miñaur (Australia), semifinal. ESPN y Disney+
  • 16.30 Carlos Alcaraz (España) vs. Félix Auger-Aliassime, semifinal. ESPN y Disney+
Jannik Sinner acumula 29 éxitos sucesivos sobre superficie dura techada; con semejante antecedente jugará contra Alex de Miñaur la primera semifinal del Masters en Turín.
Jannik Sinner acumula 29 éxitos sucesivos sobre superficie dura techada; con semejante antecedente jugará contra Alex de Miñaur la primera semifinal del Masters en Turín.Antonio Calanni - AP

RUGBY

Test matches

  • 9.30 Italia vs. Sudáfrica. Disney+
  • 12 Inglaterra vs. Nueva Zelanda. ESPN 2 y Disney+
  • 14.15 Gales vs. Japón. ESPN 2
  • 17 Irlanda vs. Australia. Disney+
  • 17 Francia vs. Fiji. Disney+
Marcus Smith, figura de Inglaterra, que sostendrá el test match más atractivo del fin de semana, frente a All Blacks.
Marcus Smith, figura de Inglaterra, que sostendrá el test match más atractivo del fin de semana, frente a All Blacks.Ian Walton - AP

POLO

Argentino Abierto

  • 14 Sol de Agosto vs. La Zeta-Kazak. Disney+
  • 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+
Adolfo 'Poroto' Cambiaso afrontará su segundo partido en el Campeonato Argentino Abierto, el que La Natividad-La Dolfina protagonizará contra Los Machitos-El Refugio.
Adolfo 'Poroto' Cambiaso afrontará su segundo partido en el Campeonato Argentino Abierto, el que La Natividad-La Dolfina protagonizará contra Los Machitos-El Refugio.Hernan Zenteno - La Nacion

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Instituto vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports

Liga ACB

  • 17 San Pablo Burgos vs. Andorra. Fox Sports

Liga Sudamericana

  • 16.30 Regatas Corrientes vs. Defensor Sporting (Uruguay). DSports+
  • 19.30 San José (Paraguay) vs. Corinthians (Brasil). DSports+
