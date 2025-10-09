LA NACION

Agenda de TV del viernes: Argentina - Venezuela, San Lorenzo, eliminatoria europea y Tortugas

Fútbol internacional y local, polo, tenis y básquetbol en la oferta deportiva del día, en televisión e internet

Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina, que este viernes se medirá con Venezuela en un amistoso en Miami.
Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina, que este viernes se medirá con Venezuela en un amistoso en Miami.Aníbal Greco - La Nación

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 10 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Amistoso

  • 21 Argentina vs. Venezuela. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Torneo Clausura

  • 14.30 San Lorenzo de Almagro vs. San Martín. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 16.15 Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.45 Central Córdoba vs. Unión. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 18.30 Newell’s Old Boys vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
San Lorenzo recibirá a San Martín, de San Juan, en el comienzo de la 12ª jornada del torneo Clausura.
San Lorenzo recibirá a San Martín, de San Juan, en el comienzo de la 12ª jornada del torneo Clausura.Fotobaires

Eliminatorias europeas

  • 11 Kazajistán vs. Liechtenstein. Disney+
  • 15.45 Bélgica vs. Macedonia del Norte. Disney+
  • 15.45 Islandia vs. Ucrania. Disney+
  • 15.45 Francia vs. Azerbaiyán. Disey+
  • 15.45 Suecia vs. Suiza. Disney+
  • 15.45 Alemania vs. Luxemburgo. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia, que se enfrentará con Azerbaiyán en el camino al Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.
Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia, que se enfrentará con Azerbaiyán en el camino al Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.Christophe Ena - AP

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 7.30 Los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

POLO

Abierto de Tortugas

  • 13.30 La Natividad-La Dolfina vs. Sol de Agosto. Disney+
  • 16 La Irenita-La Hache vs. Los Machitos. Disney+
La Natividad-La Dolfina viene de conquistar Hurlingham y ahora se estrena en el Abierto de Tortugas, contra Sol de Agosto.
La Natividad-La Dolfina viene de conquistar Hurlingham y ahora se estrena en el Abierto de Tortugas, contra Sol de Agosto.Christian Grosso

BÁSQUETBOL

Liga Sudamericana

  • 19.10 Ferro Carril Oeste vs. Motilones (Colombia). Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 21.40 Universitario (Bolivia) vs. Vasco da Gama (Brasil). Dsports 2 (612/1612 HD)
