Agenda de TV del viernes: Argentina - Venezuela, San Lorenzo, eliminatoria europea y Tortugas
Fútbol internacional y local, polo, tenis y básquetbol en la oferta deportiva del día, en televisión e internet
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 10 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Amistoso
- 21 Argentina vs. Venezuela. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Torneo Clausura
- 14.30 San Lorenzo de Almagro vs. San Martín. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 16.15 Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 16.45 Central Córdoba vs. Unión. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 18.30 Newell’s Old Boys vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Eliminatorias europeas
- 11 Kazajistán vs. Liechtenstein. Disney+
- 15.45 Bélgica vs. Macedonia del Norte. Disney+
- 15.45 Islandia vs. Ucrania. Disney+
- 15.45 Francia vs. Azerbaiyán. Disey+
- 15.45 Suecia vs. Suiza. Disney+
- 15.45 Alemania vs. Luxemburgo. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 7.30 Los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
POLO
Abierto de Tortugas
- 13.30 La Natividad-La Dolfina vs. Sol de Agosto. Disney+
- 16 La Irenita-La Hache vs. Los Machitos. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Sudamericana
- 19.10 Ferro Carril Oeste vs. Motilones (Colombia). Dsports 2 (612/1612 HD)
- 21.40 Universitario (Bolivia) vs. Vasco da Gama (Brasil). Dsports 2 (612/1612 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del jueves. El Mundial Sub 20, las eliminatorias de Europa y Djokovic en los cuartos de final en Shanghai
La TV del miércoles. Argentina busca los cuartos de final en el Mundial Sub 20 y el Masters 1000 de Shanghai
La TV del martes. Los octavos del Masters 1000 de Shanghai, el Mundial Sub 20 y Boca en la Liga Nacional de básquetbol
Más leídas de Fútbol
- 1
La Dirección Nacional de Arbitraje decidió no difundir los audios del VAR de Barracas Central por segunda fecha seguida
- 2
Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: dia, horario, TV y cómo ver online
- 3
Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer
- 4
De qué murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca