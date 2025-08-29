LA NACION

Agenda de TV del viernes: Colapinto, Independiente, US Open y fútbol y básquetbol europeos

Torneo Clausura, Vuelta a España, Masters Europeo de golf, Fórmula 1 y más en la oferta deportiva de la jornada en las pantallas

Franco Colapinto reaparece tras las vacaciones de verano y comienza el fin de semana de Fórmula en Países Bajos.
Franco Colapinto reaparece tras las vacaciones de verano y comienza el fin de semana de Fórmula en Países Bajos.Kym Illman - Getty Images Europe

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 29 de agosto de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 7.30 Práctica 1 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+
  • 11 Práctica 2 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Newell’s Old Boys vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 19 Banfield vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.15 Instituto vs. Independiente. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Independiente visitará a Instituto en Córdoba, por el torneo Clausura.
Independiente visitará a Instituto en Córdoba, por el torneo Clausura.Fotobaires

Ligas europeas

  • 13.20 Cremonese vs. Sassuolo. Serie A. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
  • 14.30 Elche vs. Levante. Liga de España. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 15.30 Hamburg vs. St. Pauli. Bundesliga. Disney+
  • 15.45 Lecce vs. Milan. Serie A. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 15.45 Lens vs. Brest. Ligue 1. Disney+
  • 16.30 Valencia vs. Getafe. Liga de España. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+

TENIS

US Open

  • 12 La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 13 La tercera etapa. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 20 La tercera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
Novak Djokovic se medirá con Cameron Norrie, el vencedor de Francisco Comesaña en el Abierto de Estados Unidos.
Novak Djokovic se medirá con Cameron Norrie, el vencedor de Francisco Comesaña en el Abierto de Estados Unidos.CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 7.30 Alemania vs. Suecia. Dsports (610/1610 HD)
  • 8.45 Turquía vs. Chequia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 10.30 Lituania vs. Montenegro. Dsports (610/1610 HD)
  • 12 Estonia vs. Letonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 14.30 Finlandia vs. Gran Bretaña. Dsports (614/1614 HD)
  • 15.15 Portugal vs. Serbia. Dsports 2 (612/1612 HD)
Nikola Jokic, figura de Serbia, que se enfrentará con Portugal en el Eurobasket.
Nikola Jokic, figura de Serbia, que se enfrentará con Portugal en el Eurobasket.Michael Conroy - AP

CICLISMO

  • 6.45 Vuelta a España. La etapa 7. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

GOLF

  • 8.30 Masters Europeo. La segunda vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
