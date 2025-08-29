Agenda de TV del viernes: Colapinto, Independiente, US Open y fútbol y básquetbol europeos
Torneo Clausura, Vuelta a España, Masters Europeo de golf, Fórmula 1 y más en la oferta deportiva de la jornada en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 29 de agosto de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 7.30 Práctica 1 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+
- 11 Práctica 2 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Newell’s Old Boys vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 19 Banfield vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.15 Instituto vs. Independiente. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Ligas europeas
- 13.20 Cremonese vs. Sassuolo. Serie A. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
- 14.30 Elche vs. Levante. Liga de España. Dsports+ (613/1613 HD)
- 15.30 Hamburg vs. St. Pauli. Bundesliga. Disney+
- 15.45 Lecce vs. Milan. Serie A. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 15.45 Lens vs. Brest. Ligue 1. Disney+
- 16.30 Valencia vs. Getafe. Liga de España. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
TENIS
US Open
- 12 La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 13 La tercera etapa. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 20 La tercera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 7.30 Alemania vs. Suecia. Dsports (610/1610 HD)
- 8.45 Turquía vs. Chequia. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 10.30 Lituania vs. Montenegro. Dsports (610/1610 HD)
- 12 Estonia vs. Letonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 14.30 Finlandia vs. Gran Bretaña. Dsports (614/1614 HD)
- 15.15 Portugal vs. Serbia. Dsports 2 (612/1612 HD)
CICLISMO
- 6.45 Vuelta a España. La etapa 7. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
GOLF
- 8.30 Masters Europeo. La segunda vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
