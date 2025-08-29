Agenda de TV del viernes: Colapinto, Independiente, US Open y fútbol y básquetbol europeos

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 29 de agosto de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 Práctica 1 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+

11 Práctica 2 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+

FÚTBOL

Torneo Clausura

19 Newell’s Old Boys vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

19 Banfield vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)

21.15 Instituto vs. Independiente. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

Independiente visitará a Instituto en Córdoba, por el torneo Clausura. Fotobaires

Ligas europeas

13.20 Cremonese vs. Sassuolo. Serie A. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+

14.30 Elche vs. Levante. Liga de España. Dsports+ (613/1613 HD)

15.30 Hamburg vs. St. Pauli. Bundesliga. Disney+

15.45 Lecce vs. Milan. Serie A. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

15.45 Lens vs. Brest. Ligue 1. Disney+

16.30 Valencia vs. Getafe. Liga de España. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+

TENIS

US Open

12 La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+

13 La tercera etapa. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

20 La tercera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

Novak Djokovic se medirá con Cameron Norrie, el vencedor de Francisco Comesaña en el Abierto de Estados Unidos. CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

BÁSQUETBOL

Eurobasket

7.30 Alemania vs. Suecia. Dsports (610/1610 HD)

8.45 Turquía vs. Chequia. Dsports 2 (612/1612 HD)

10.30 Lituania vs. Montenegro. Dsports (610/1610 HD)

12 Estonia vs. Letonia. Dsports 2 (612/1612 HD)

14.30 Finlandia vs. Gran Bretaña. Dsports (614/1614 HD)

15.15 Portugal vs. Serbia. Dsports 2 (612/1612 HD)

Nikola Jokic, figura de Serbia, que se enfrentará con Portugal en el Eurobasket. Michael Conroy - AP

CICLISMO

6.45 Vuelta a España. La etapa 7. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

GOLF