Agenda de TV del viernes: el debut de Argentina por la Americup, grandes en Europa y torneo Clausura
Básquetbol, fútbol nacional y exterior, PGA Tour, Liga de Naciones de vóleibol, Winston-Salem y Panamericanos juveniles en el menú
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 22 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15.30 Barracas Central vs. Defensa y Justicia. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 20 Tigre vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Fútbol europeo
- 15.30 Bayern München vs. Leipzig. Bundesliga. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 15.30 PSG vs. Angers. Ligue 1. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 16 West Ham United vs. Chelsea. Premier League. Disney+
- 16 Derby County vs. Bristol City. Championship. Disney+
- 16.30 Betis vs. Alavés. Liga de España. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
BÁSQUETBOL
Americup
- 16 Panamá vs. Puerto Rico. Dsports (614/1614 HD)
- 18.40 Venezuela vs. Canadá. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 21.30 Nicaragua vs. Argentina. Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 0 (de mañana) Dominicana vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
GOLF
- 14 Tour Championship. La segunda vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
TENIS
ATP 250 de Winston-Salem
- 17 Sebastian Korda (Estados Unidos) y Marton Fucsovics (Hungría), la primera semifinal. Disney+
- 19.30 La segunda semifinal. Disney+
VÓLEIBOL
Liga de Naciones femenina
- 7 Países Bajos vs. Suecia. Dsports (616/1616 HD)
- 9.30 Brasil vs. Grecia. Dsports (614/1614 HD)
- 10.30 Italia vs. Eslovaquia. Dsports (616/1616 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
Agenda de TV y streaming del jueves. River por el pase a cuartos, otros tres equipos argentinos por copas, tenis y las Panteras
Agenda de TV y streaming del miércoles. Independiente y Estudiantes por las copas, Messi en playoffs, tenis y pre Champions
La TV del martes. Racing a todo o nada en la Copa Libertadores, Real Madrid con Mastantuono en la Liga, y la Sudamericana
Más leídas de Fútbol