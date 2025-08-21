LA NACION

Agenda de TV del viernes: el debut de Argentina por la Americup, grandes en Europa y torneo Clausura

Básquetbol, fútbol nacional y exterior, PGA Tour, Liga de Naciones de vóleibol, Winston-Salem y Panamericanos juveniles en el menú

La selección argentina de básquetbol se estrenará por la AmeriCup Nicaragua 2025, frente al equipo local.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 22 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15.30 Barracas Central vs. Defensa y Justicia. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 20 Tigre vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)

Fútbol europeo

  • 15.30 Bayern München vs. Leipzig. Bundesliga. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 15.30 PSG vs. Angers. Ligue 1. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 16 West Ham United vs. Chelsea. Premier League. Disney+
  • 16 Derby County vs. Bristol City. Championship. Disney+
  • 16.30 Betis vs. Alavés. Liga de España. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
Enzo Fernández y Chelsea visitarán a West Ham por la Premier League.
BÁSQUETBOL

Americup

  • 16 Panamá vs. Puerto Rico. Dsports (614/1614 HD)
  • 18.40 Venezuela vs. Canadá. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 21.30 Nicaragua vs. Argentina. Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 0 (de mañana) Dominicana vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

GOLF

  • 14 Tour Championship. La segunda vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
Scottie Scheffler juega en el hoyo 8 de East Lake Golf Club, de Atlanta, en el Tour Championship, la última competencia de la temporada en el PGA Tour.
TENIS

ATP 250 de Winston-Salem

  • 17 Sebastian Korda (Estados Unidos) y Marton Fucsovics (Hungría), la primera semifinal. Disney+
  • 19.30 La segunda semifinal. Disney+

VÓLEIBOL

Liga de Naciones femenina

  • 7 Países Bajos vs. Suecia. Dsports (616/1616 HD)
  • 9.30 Brasil vs. Grecia. Dsports (614/1614 HD)
  • 10.30 Italia vs. Eslovaquia. Dsports (616/1616 HD)

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)

