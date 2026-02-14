Agenda de TV y streaming del domingo: Cerúndolo en la final de Buenos Aires, Boca, Seis Naciones, Leones y All-Star
Tenis, fútbol local y exterior, rugby, básquetbol, golf y hockey integran la oferta deportiva del día en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 15 de febrero de 2026.
TENIS
- 13.30 Argentina Open. Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi (Italia), la final. TyC Sports
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes de La Plata. TNT Sports
- 19.30 Boca Juniors vs. Platense. ESPN Premium
- 22 Rosario Central vs. Barracas Central. TNT Sports
- 22 Instituto vs. Central Córdoba. ESPN Premium
Copa FA
- 9 Birmingham City vs. Leeds United. Disney+
- 10.30 Grimsby Town vs. Wolverhampton. Disney+
- 11 Oxford United vs. Sunderland. Disney+
- 11 Stoke City vs. Fulham. Disney+
- 13.30 Arsenal vs. Wigan. ESPN y Disney+
Liga de España
- 10 Oviedo vs. Athletic Bilbao. ESPN 4 y Disney+
- 12.15 Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
- 14.30 Levante vs. Valencia. ESPN 2 y Disney+
- 17 Mallorca vs. Betis. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Udinese vs. Sassuolo. ESPN y Disney+
- 11 Cremonese vs. Genoa. Disney+
- 11 Parma vs. Hellas Verona. Disney+
- 14 Torino vs. Bologna. ESPN 3 y Disney+
- 16.45 Napoli vs. Roma. ESPN y Disney+
Ligue 1
- 13.15 Lorient vs. Angers. Disney+
- 13.15 Metz vs. Auxerre. Disney+
- 16.45 Lyon vs. Nice. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Seis Naciones
- 12.10 Gales vs. Francia. ESPN 4 y Disney+
Top 14
- 17 Stade Français vs. Toulouse. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 8 Lleida vs. Bàsquet Girona. Fox Sports 3
- 13 Barcelona vs. Manresa. Fox Sports 3
NBA
- 18.30 El Partido de las Estrellas. ESPN 2 y HBO Max
HOCKEY
Pro League masculina
- 11 India vs. Argentina. ESPN 2
GOLF
- 15 Pebble Beach. La última vuelta. ESPN 4
