Agenda de TV y streaming del domingo: Cerúndolo en la final de Buenos Aires, Boca, Seis Naciones, Leones y All-Star

Tenis, fútbol local y exterior, rugby, básquetbol, golf y hockey integran la oferta deportiva del día en las pantallas

Bajo el liderazgo de Leandro Paredes, Boca procurará, como local contra Platense, reponerse del traspié ante Vélez por el torneo Apertura.
Bajo el liderazgo de Leandro Paredes, Boca procurará, como local contra Platense, reponerse del traspié ante Vélez por el torneo Apertura.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 15 de febrero de 2026.

TENIS

  • 13.30 Argentina Open. Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi (Italia), la final. TyC Sports
Francisco Cerúndolo representará al tenis argentino en la final del ATP de Buenos Aires, contra el nacionalizado italiano Luciano Darderi, nacido en Villa Gesell.
Francisco Cerúndolo representará al tenis argentino en la final del ATP de Buenos Aires, contra el nacionalizado italiano Luciano Darderi, nacido en Villa Gesell.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes de La Plata. TNT Sports
  • 19.30 Boca Juniors vs. Platense. ESPN Premium
  • 22 Rosario Central vs. Barracas Central. TNT Sports
  • 22 Instituto vs. Central Córdoba. ESPN Premium

Copa FA

  • 9 Birmingham City vs. Leeds United. Disney+
  • 10.30 Grimsby Town vs. Wolverhampton. Disney+
  • 11 Oxford United vs. Sunderland. Disney+
  • 11 Stoke City vs. Fulham. Disney+
  • 13.30 Arsenal vs. Wigan. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 10 Oviedo vs. Athletic Bilbao. ESPN 4 y Disney+
  • 12.15 Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
  • 14.30 Levante vs. Valencia. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Mallorca vs. Betis. DSports (1610)
Julián Alvarez recuperó los goles en el 4-0 a Barcelona y quiere seguir anotando en Atlético de Madrid, que se enfrentará con Rayo Vallecano por la liga española.
Julián Alvarez recuperó los goles en el 4-0 a Barcelona y quiere seguir anotando en Atlético de Madrid, que se enfrentará con Rayo Vallecano por la liga española.

Serie A

  • 8.30 Udinese vs. Sassuolo. ESPN y Disney+
  • 11 Cremonese vs. Genoa. Disney+
  • 11 Parma vs. Hellas Verona. Disney+
  • 14 Torino vs. Bologna. ESPN 3 y Disney+
  • 16.45 Napoli vs. Roma. ESPN y Disney+

Ligue 1

  • 13.15 Lorient vs. Angers. Disney+
  • 13.15 Metz vs. Auxerre. Disney+
  • 16.45 Lyon vs. Nice. ESPN 2 y Disney+

RUGBY

Seis Naciones

  • 12.10 Gales vs. Francia. ESPN 4 y Disney+
Theo Attissogbe y Matthieu Jalibert quieren seguir en el Seis Naciones frente a Gales la estela ganadora que Francia mantuvo frente a Irlanda.
Theo Attissogbe y Matthieu Jalibert quieren seguir en el Seis Naciones frente a Gales la estela ganadora que Francia mantuvo frente a Irlanda.

Top 14

  • 17 Stade Français vs. Toulouse. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 8 Lleida vs. Bàsquet Girona. Fox Sports 3
  • 13 Barcelona vs. Manresa. Fox Sports 3

NBA

  • 18.30 El Partido de las Estrellas. ESPN 2 y HBO Max
LeBron James, una figura infaltabla en el Partido de las Estrellas de la NBA.
LeBron James, una figura infaltabla en el Partido de las Estrellas de la NBA.

HOCKEY

Pro League masculina

  • 11 India vs. Argentina. ESPN 2
Los Leones tratarán de reponerse tras la caída a manos de Bélgica en la Pro League.
Los Leones tratarán de reponerse tras la caída a manos de Bélgica en la Pro League.

GOLF

  • 15 Pebble Beach. La última vuelta. ESPN 4
