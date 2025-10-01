LA NACION

Agenda de TV y streaming del miércoles: Champions League, el Sub 20 en el Mundial y M-1000 de Shanghái

Fútbol internacional y tenis conforman la oferta deportiva de la jornada, en televisión y en internet

Con Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, PSG jugará frente a Barcelona por la Champions League.
Con Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, PSG jugará frente a Barcelona por la Champions League.Pamela Smith - FR172156 AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 1° de octubre de 2025.

FÚTBOL

Champions League

  • 13.45 Qarabag (Azerbaiyán) vs. København (Dinamarca). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13.45 Union Saint-Gilloise (Bélgica) vs. Newcastle (Inglaterra). Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
  • 16 Arsenal (Inglaterra) vs. Olympiacos (Grecia). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 16 Barcelona (España) vs. PSG (Francia). Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
  • 16 Bayer Leverkusen (Alemania) vs. PSV (Países Bajos). Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
  • 16 Monaco (Francia) vs. Manchester City (Inglaterra). ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Erling Haaland, figura de Manchester City, que visitará a Monaco en el máximo torneo de clubes de Europa.
Erling Haaland, figura de Manchester City, que visitará a Monaco en el máximo torneo de clubes de Europa.Nick Potts - PA Wire

Mundial Sub 20

  • 17 España vs. México. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 17 Italia vs. Cuba. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 20 Argentina vs. Australia. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Brasil vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)
Después de vencer por 3-1 a Cuba, la selección sub 20 de Argentina se medirá con la de Australia en el Mundial de Chile.
Después de vencer por 3-1 a Cuba, la selección sub 20 de Argentina se medirá con la de Australia en el Mundial de Chile.Andre Penner - AP

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 7.30 Sebastián Báez vs. Zhang Zhizhen y Fabian Maroszan vs. Stan Wawrinka, por la primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
