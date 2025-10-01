Agenda de TV y streaming del miércoles: Champions League, el Sub 20 en el Mundial y M-1000 de Shanghái
Fútbol internacional y tenis conforman la oferta deportiva de la jornada, en televisión y en internet
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 1° de octubre de 2025.
FÚTBOL
Champions League
- 13.45 Qarabag (Azerbaiyán) vs. København (Dinamarca). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13.45 Union Saint-Gilloise (Bélgica) vs. Newcastle (Inglaterra). Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
- 16 Arsenal (Inglaterra) vs. Olympiacos (Grecia). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 16 Barcelona (España) vs. PSG (Francia). Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
- 16 Bayer Leverkusen (Alemania) vs. PSV (Países Bajos). Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
- 16 Monaco (Francia) vs. Manchester City (Inglaterra). ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Mundial Sub 20
- 17 España vs. México. Dsports+ (613/1613 HD)
- 17 Italia vs. Cuba. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 20 Argentina vs. Australia. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
- 20 Brasil vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 7.30 Sebastián Báez vs. Zhang Zhizhen y Fabian Maroszan vs. Stan Wawrinka, por la primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
Radios La exMetro se rebautizó como Metro Power Hits y larga con su programación solo musical
Streaming y TV del martes. Real Madrid, Liverpool, Chelsea y Atlético de Madrid en la Champions League, e Inter Miami en la MLS
TV y streaming del lunes. Continúa la fecha del torneo Clausura, y acción en la Premier League, la Serie A y la Liga de España
Más leídas de Fútbol
- 1
Vélez pasó del blooper de Magallán a los dos golazos de Romero y la felicidad de Barros Schelotto: “¡Así se juega al fútbol!”
- 2
La agenda de la TV del martes: Real Madrid y Atlético en la Champions League, y juega Inter Miami en la MLS
- 3
Real Madrid le ganó 5 a 0 a Kairat Almaty en el duelo de la Champions League
- 4
Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”