Agenda de TV y streaming del miércoles: Palmeiras - River, Messi y la Triple Corona de polo

Copa Libertadores, Major League Soccer y dos partidos del Abierto del Hurlingham sobresalen en el menú deportivo del día

River necesita vencer a Palmeiras en San Pablo para pasar a una semifinal de la Copa Libertadores.
River necesita vencer a Palmeiras en San Pablo para pasar a una semifinal de la Copa Libertadores.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 24 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 21.30 Palmeiras vs. River. Cuarto de final, partido de vuelta. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)

Liga de España

  • 14 Getafe vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 16.30 Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano. Dsports (610/1610 HD)
  • 16.30 Real Sociedad vs. Mallorca. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

Major League Soccer

  • 20.30 New York City vs. Inter Miami. Apple TV
Inter Miami y Lionel Messi visitarán a New York en la MLS.
Inter Miami y Lionel Messi visitarán a New York en la MLS.

Europa League

  • 13.45 Midtjylland vs. Sturm Graz. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13.45 PAOK vs. Maccabi Tel Aviv. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 16 Getafe vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 16 Nice vs. Roma. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 16 Betis vs. Nottingham Forest. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 16 Braga vs. Feyenoord. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 16 Estrella Roja vs. Celtic. Disney+
  • 16 Freiburg vs. Basel. Disney+
  • 16 Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe. Disney+
  • 16 Malmö vs. Ludogorets. Disney+

Copa Sudamericana

  • 19 Mineiro vs. Bolívar. Cuarto de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)
  • 21.30 Once Caldas vs. Independiente del Valle. Cuarto de final, encuentro de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Copa Italia

  • 12 Parma vs. Spezia, por la segunda rueda. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 13.30 Hellas Verona vs. Venezia, por la segunda etapa. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 16 Como vs. Sassuolo, por la segunda instancia. Dsports+ (613/1613 HD)

POLO

Abierto de Hurlingham

  • 13.30 La Natividad-La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo. Disney+ Premium
  • 16 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Los Machitos. Disney+ Premium
Ahora Adolfo Cambiaso y sus sobrinos Camilo y Bartolomé (h.) Castagnola son del mismo equipo, La Natividad-La Dolfina.
Ahora Adolfo Cambiaso y sus sobrinos Camilo y Bartolomé (h.) Castagnola son del mismo equipo, La Natividad-La Dolfina.

VÓLEIBOL

Mundial 2025

  • 9 Polonia vs. Tuquía, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 4.30 (del jueves) Chequia vs. Irán, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
LA NACION
