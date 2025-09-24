Agenda de TV y streaming del miércoles: Palmeiras - River, Messi y la Triple Corona de polo

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 24 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

21.30 Palmeiras vs. River. Cuarto de final, partido de vuelta. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)

Liga de España

14 Getafe vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

16.30 Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano. Dsports (610/1610 HD)

16.30 Real Sociedad vs. Mallorca. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

Major League Soccer

20.30 New York City vs. Inter Miami. Apple TV

Inter Miami y Lionel Messi visitarán a New York en la MLS. Chris Arjoon / AFP - AFP�

Europa League

13.45 Midtjylland vs. Sturm Graz. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

13.45 PAOK vs. Maccabi Tel Aviv. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

16 Nice vs. Roma. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

16 Betis vs. Nottingham Forest. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

16 Braga vs. Feyenoord. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

16 Estrella Roja vs. Celtic. Disney+

16 Freiburg vs. Basel. Disney+

16 Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe. Disney+

16 Malmö vs. Ludogorets. Disney+

Copa Sudamericana

19 Mineiro vs. Bolívar. Cuarto de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)

21.30 Once Caldas vs. Independiente del Valle. Cuarto de final, encuentro de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Copa Italia

12 Parma vs. Spezia, por la segunda rueda. Dsports2 (612/1612 HD)

13.30 Hellas Verona vs. Venezia, por la segunda etapa. Dsports+ (613/1613 HD)

16 Como vs. Sassuolo, por la segunda instancia. Dsports+ (613/1613 HD)

POLO

Abierto de Hurlingham

13.30 La Natividad-La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo. Disney+ Premium

16 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Los Machitos. Disney+ Premium

Ahora Adolfo Cambiaso y sus sobrinos Camilo y Bartolomé (h.) Castagnola son del mismo equipo, La Natividad-La Dolfina. Gerardo Viercovich - LA NACION

VÓLEIBOL

Mundial 2025