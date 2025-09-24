Agenda de TV y streaming del miércoles: Palmeiras - River, Messi y la Triple Corona de polo
Copa Libertadores, Major League Soccer y dos partidos del Abierto del Hurlingham sobresalen en el menú deportivo del día
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 24 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 21.30 Palmeiras vs. River. Cuarto de final, partido de vuelta. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
Liga de España
- 14 Getafe vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 16.30 Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano. Dsports (610/1610 HD)
- 16.30 Real Sociedad vs. Mallorca. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
Major League Soccer
- 20.30 New York City vs. Inter Miami. Apple TV
Europa League
- 13.45 Midtjylland vs. Sturm Graz. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13.45 PAOK vs. Maccabi Tel Aviv. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 16 Getafe vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 16 Nice vs. Roma. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 16 Betis vs. Nottingham Forest. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 16 Braga vs. Feyenoord. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 16 Estrella Roja vs. Celtic. Disney+
- 16 Freiburg vs. Basel. Disney+
- 16 Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe. Disney+
- 16 Malmö vs. Ludogorets. Disney+
Copa Sudamericana
- 19 Mineiro vs. Bolívar. Cuarto de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)
- 21.30 Once Caldas vs. Independiente del Valle. Cuarto de final, encuentro de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Copa Italia
- 12 Parma vs. Spezia, por la segunda rueda. Dsports2 (612/1612 HD)
- 13.30 Hellas Verona vs. Venezia, por la segunda etapa. Dsports+ (613/1613 HD)
- 16 Como vs. Sassuolo, por la segunda instancia. Dsports+ (613/1613 HD)
POLO
Abierto de Hurlingham
- 13.30 La Natividad-La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo. Disney+ Premium
- 16 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Los Machitos. Disney+ Premium
VÓLEIBOL
Mundial 2025
- 9 Polonia vs. Tuquía, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
- 4.30 (del jueves) Chequia vs. Irán, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
