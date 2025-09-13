Agenda de TV y streaming del sábado: River, Independiente, Messi, Argentina por Copa Davis y CASI - SIC
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 Godoy Cruz vs. Barracas Central. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 16.45 Independiente vs. Banfield. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 19 Estudiantes de La Plata vs. River Plate. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.15 Sarmiento vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Premier League
- 8.30 Arsenal vs. Nottingham Forest. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 11 Crystal Palace vs. Sunderland. Disney+
- 11 Bournemouth vs. Brighton & Hove. Disney+
- 11 Everton vs. Aston Villa. Disney+
- 11 Newcastle vs. Wolverhampton. Disney+
- 11 Fulham vs. Leeds. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
- 13.30 West Ham United vs. Tottenham Hotspur. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Liga de España
- 9 Getafe vs. Oviedo. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
- 11 Real Sociedad vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 13.15 Athletic Bilbao vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
- 16 Atlético de Madrid vs. Villarreal. Dsports (610/1610 HD)
Serie A
- 13 Juventus vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Major League Soccer
- 20.30 Charlotte vs. Inter Miami. Apple TV
Bundesliga
- 10.30 Heidenheim 1846 vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 10.30 Freiburg vs. Stuttgart. Disney+
- 10.30 Mainz 05 vs. Leipzig. Disney+
- 10.30 Union Berlin vs. Hoffenheim. Disney+
- 10.30 Wolfsburg vs. Köln. Disney+
- 13.30 Bayern München vs. Hamburg. Disney+
Primera Nacional
- 16.30 Morón vs. Temperley. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
TENIS
Copa Davis
- 8.45 Argentina vs. Países Bajos. El dobles. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD) y Dsports 2 (612/1612 HD)
- 11.20 Argentina vs. Países Bajos. El tercer partido de singles. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD) y Dsports 2 (612/1612 HD)
- 13 Ecuador vs. Bosnia-Herzegovina. Dsports (616/1616 HD)
- 13 Grecia vs. Brasil. Dsports (619/1619 HD)
- 16 Estados Unidos vs. Chequia. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 0 (del domingo) Australia vs. Bélgica. Dsports 2 (612/1612 HD)
RUGBY
TOP 12
- 15.30 La Plata vs. Hindú. Disney+
- 15.30 San Luis vs. Regatas Bella Vista. Disney+
- 15.30 CASI vs. SIC. Disney+
- 15.30 Alumni vs. Buenos Aires. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. Los Tilos. Disney+
- 15.40 CUBA vs. Newman. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
VÓLEIBOL
Mundial Filipinas 2025
- 23.30 Argentina vs. Finlandia. Dsports (610/1610 HD)
BOXEO
- 0 (del domingo) Samuel ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford. Por un título de campeón mundial de los supermedianos. Netflix
GOLF
- 8 BMW PGA Championship. La tercera vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
