Agenda de TV y streaming del sábado: River, Independiente, Messi, Argentina por Copa Davis y CASI - SIC

Fútbol local y europeo, Inter Miami, tenis, rugby, golf y más en el menú deportivo en las pantallas

Festeja Francisco Cerúndolo tras ganar el segundo punto de la serie de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos, que hoy continuará con el dobles y los restantes individuales.
Festeja Francisco Cerúndolo tras ganar el segundo punto de la serie de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos, que hoy continuará con el dobles y los restantes individuales.Prensa AAT

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 Godoy Cruz vs. Barracas Central. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.45 Independiente vs. Banfield. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 19 Estudiantes de La Plata vs. River Plate. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.15 Sarmiento vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Estudiantes y River sostendrán el choque más importante de la jornada en el torneo Clausura.
Estudiantes y River sostendrán el choque más importante de la jornada en el torneo Clausura.Gonzalo Colini

Premier League

  • 8.30 Arsenal vs. Nottingham Forest. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 11 Crystal Palace vs. Sunderland. Disney+
  • 11 Bournemouth vs. Brighton & Hove. Disney+
  • 11 Everton vs. Aston Villa. Disney+
  • 11 Newcastle vs. Wolverhampton. Disney+
  • 11 Fulham vs. Leeds. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
  • 13.30 West Ham United vs. Tottenham Hotspur. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

Liga de España

  • 9 Getafe vs. Oviedo. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
  • 11 Real Sociedad vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 13.15 Athletic Bilbao vs. Alavés. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
  • 16 Atlético de Madrid vs. Villarreal. Dsports (610/1610 HD)

Serie A

  • 13 Juventus vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Major League Soccer

  • 20.30 Charlotte vs. Inter Miami. Apple TV
Luego del traspié en la final por la Leagues Cup, Inter Miami y Lionel Messi vuelven a jugar por la MLS, visitando a Charlotte.
Luego del traspié en la final por la Leagues Cup, Inter Miami y Lionel Messi vuelven a jugar por la MLS, visitando a Charlotte.ALIKA JENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bundesliga

  • 10.30 Heidenheim 1846 vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 10.30 Freiburg vs. Stuttgart. Disney+
  • 10.30 Mainz 05 vs. Leipzig. Disney+
  • 10.30 Union Berlin vs. Hoffenheim. Disney+
  • 10.30 Wolfsburg vs. Köln. Disney+
  • 13.30 Bayern München vs. Hamburg. Disney+

Primera Nacional

  • 16.30 Morón vs. Temperley. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

TENIS

Copa Davis

  • 8.45 Argentina vs. Países Bajos. El dobles. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD) y Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 11.20 Argentina vs. Países Bajos. El tercer partido de singles. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD) y Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 13 Ecuador vs. Bosnia-Herzegovina. Dsports (616/1616 HD)
  • 13 Grecia vs. Brasil. Dsports (619/1619 HD)
  • 16 Estados Unidos vs. Chequia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 0 (del domingo) Australia vs. Bélgica. Dsports 2 (612/1612 HD)

RUGBY

TOP 12

  • 15.30 La Plata vs. Hindú. Disney+
  • 15.30 San Luis vs. Regatas Bella Vista. Disney+
  • 15.30 CASI vs. SIC. Disney+
  • 15.30 Alumni vs. Buenos Aires. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.40 CUBA vs. Newman. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
Club Atlético de San Isidro vs. San Isidro Club, el cruce más importante del rugby argentino, será la mayor atracción de la fecha 19 del Top 12 de URBA.
Club Atlético de San Isidro vs. San Isidro Club, el cruce más importante del rugby argentino, será la mayor atracción de la fecha 19 del Top 12 de URBA.Hernán Zenteno - LA NACION

VÓLEIBOL

Mundial Filipinas 2025

  • 23.30 Argentina vs. Finlandia. Dsports (610/1610 HD)

BOXEO

  • 0 (del domingo) Samuel ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford. Por un título de campeón mundial de los supermedianos. Netflix
Habla Samuel 'Canelo' Álvarez, que protagonizará una de las "peleas del año".
Habla Samuel 'Canelo' Álvarez, que protagonizará una de las "peleas del año".STEVE MARCUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

GOLF

  • 8 BMW PGA Championship. La tercera vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
