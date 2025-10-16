Agenda de TV y streaming del viernes: Colapinto en Austin, Racing en el Clausura, PSG y Euroliga
Fórmula 1, fútbol local y exterior y básquetbol en el menú deportivo de la jornada, por televisión e internet
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 17 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Racing vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Lanús vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.15 Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Ligas europeas
- 16 Real Oviedo vs. Espanyol, por la liga de España. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 16 PSG vs. Strasbourg, por la Ligue 1. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 14.30 La práctica 1 del Gran Premio de las Américas. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
- 18.30 La prueba de clasificación de la carrera sprint de las Américas. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
- 14.30 Monaco vs. Valencia, por la Euroliga. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 20 Boca Juniors vs. La Unión (Formosa), por la Liga Nacional. Dsports (610/1610 HD)
