Agenda de TV y streaming del viernes: Colapinto en Austin, Racing en el Clausura, PSG y Euroliga

Fórmula 1, fútbol local y exterior y básquetbol en el menú deportivo de la jornada, por televisión e internet

Franco Colapinto comenzará la actividad del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos.
Franco Colapinto comenzará la actividad del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos.LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 17 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Racing vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Lanús vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.15 Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Acuciado por el descenso, Aldosivi visitará a Racing por la fecha 13 del torneo Clausura.
Acuciado por el descenso, Aldosivi visitará a Racing por la fecha 13 del torneo Clausura. X @clubaldosivi

Ligas europeas

  • 16 Real Oviedo vs. Espanyol, por la liga de España. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 16 PSG vs. Strasbourg, por la Ligue 1. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Khvicha Kvaratskhelia, atacante de Paris Saint-Germain, que recibirá a un encumbrado Strasbourg en la liga de Francia.
Khvicha Kvaratskhelia, atacante de Paris Saint-Germain, que recibirá a un encumbrado Strasbourg en la liga de Francia.Thibault Camus - AP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 14.30 La práctica 1 del Gran Premio de las Américas. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
  • 18.30 La prueba de clasificación de la carrera sprint de las Américas. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+

BÁSQUETBOL

  • 14.30 Monaco vs. Valencia, por la Euroliga. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 20 Boca Juniors vs. La Unión (Formosa), por la Liga Nacional. Dsports (610/1610 HD)
