Agenda de TV y streaming del viernes: Colapinto en Austin, Racing en el Clausura, PSG y Euroliga

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 17 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

19 Racing vs. Aldosivi. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

21.15 Lanús vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)

21.15 Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

Acuciado por el descenso, Aldosivi visitará a Racing por la fecha 13 del torneo Clausura. X @clubaldosivi

Ligas europeas

16 Real Oviedo vs. Espanyol, por la liga de España. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

16 PSG vs. Strasbourg, por la Ligue 1. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

Khvicha Kvaratskhelia, atacante de Paris Saint-Germain, que recibirá a un encumbrado Strasbourg en la liga de Francia. Thibault Camus - AP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

14.30 La práctica 1 del Gran Premio de las Américas. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+

18.30 La prueba de clasificación de la carrera sprint de las Américas. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+

BÁSQUETBOL