Agustín Rossi define su futuro, Sergio Romero quiere ser titular y habla Juan Román Riquelme: día clave en Boca

escuchar

Si bien la mayor atención de la jornada estará enfocada en lo que haga y diga Juan Román Riquelme a partir de las 19 en el playón de la Bombonera, el mundo Boca sigue girando. Y el tema más importante en lo relacionado con el fútbol vuelve a estar vinculado con el arco. A partir del primer día hábil de 2023 Agustín Rossi podrá negociar como agente libre con cualquier club del planeta. Su contrato con el club de la Ribera finaliza en junio y hasta el momento las negociaciones por su renovación no avanzaron. Ni en Brandsen 805 ni en Boca Predio hubo respuesta tras la última oferta realizada al arquero.

De acuerdo con lo que pudo averiguar LA NACION con la gente que maneja los destinos profesionales de Rossi, son varios los clubes que se manifestaron interesados en contar con sus servicios. La posibilidad más comentada es la de Flamengo, que incluso evalúa ofrecerle un resarcimiento económico a Boca para poder sumarlo a sus filas lo antes posible y no en julio. Este escenario no parece posible, aunque una cosa es hablar sobre hipótesis y otra muy distinta sobre realidades. Más claro: cuando se oficialice una oferta, se la evaluará.

Ante esta situación aparece un tema que el club debe resolver antes de que la pelota vuelva a girar de manera oficial. Si finalmente no hay acuerdo por la continuidad de Rossi, existen dos opciones: que siga atajando hasta el 30 de junio o que quede al margen de toda competencia hasta entonces y otro defienda los tres palos xeneizes. De surgir el segundo escenario, que el club ya puso en práctica en el primer semestre de este año con Cristian Pavón, Boca puede confiar en la experiencia de Sergio Romero o Javier García, o meter un pleno y apostar todo a Leandro Brey, el joven adquirido a Los Andes.

Con 20 años, Brey fue una de las figuras del equipo de reserva que dirige Mariano Herrón y que se consagró campeón en 2022. Su contextura física (mide 1,91m) y sus reflejos captaron la atención de los hinchas.

Sin embargo, al menos en una primera instancia el club contempla ejecutar el plan que tenía previsto para septiembre pasado, cuando en la etapa más tirante de la negociación con Rossi y su agente contempló darle la titularidad a Sergio Romero. Pero Chiquito sufrió una lesión imprevista que alteró todo. El hombre que más veces defendió el arco de la selección argentina fue sometido a una nueva artroscopía en la rodilla derecha a fines de septiembre.

Contra los pronósticos más negativos, que incluso llegaron a plantear un hipotético retiro anticipado, la evolución es a paso firme. “Avanzando semana tras semana sin contratiempos! Gran día de trabajo!! Espectacular!!”, posteó el doctor Jorge Batista en Instagram, junto con un video en el que se lo ve a Romero durante una intensa jornada de rehabilitación en el gimnasio.

Chiquito llegó a Boca a fines de agosto y todavía no pudo debutar. De hecho, había trascendido la posibilidad de que lo hiciese frente a River, en la Bombonera, superclásico que ganó Boca por 1 a 0 con gol de Benedetto. Sin embargo, la nueva lesión en su rodilla derecha hizo que la temporada se terminase antes de tiempo.

Desde el club de la Ribera le confirmaron a LA NACION que Romero está plenamente recuperado y que el 2 de enero iniciará la última etapa de pretemporada a la par de sus compañeros, con el objetivo de estar a disposición y, si tiene la oportunidad, afirmarse en el arco xeneize.

El plantel se reencontrará por la tarde en Ezeiza. En el predio se entrenará hasta el viernes y luego quedará liberado hasta el próximo lunes, cuando comenzará la última etapa de la pretemporada.

Solo dos jugadores se entrenaron en estos días por su cuenta, bajo las órdenes de un preparador físico. Uno es Darío Benedetto, que hizo doble turno el 23, 24 y 26 para compensar los días de licencia que se tomó para ir a ver la final del Mundial en Qatar. El otro es Marcelo Weigandt. El lateral derecho, habitualmente suplente de Luis Advíncula, trabajó junto con el Pipa en Ezeiza.

Con respecto a los posibles refuerzos, el primero es una cara conocida. El lunes próximo deberá presentarse en el predio Ignacio Equi Fernández, que vuelve de su préstamo en Tigre. Otro que regresa es Gabriel Vega, centrocampista que estuvo a préstamo en Godoy Cruz y cuyo futuro está en manos del Consejo de Fútbol.

Equi Fernández en acción ante River: el volante central tendrá revancha en Boca Prensa Tigre

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

La actividad oficial tiene fecha prevista de comienzo para el último fin de semana de enero, cuando comience la Liga Profesional: Boca debutará con Atlético Tucumán, en la Bombonera. De todas maneras, en los próximos días la AFA le anunciaría al Xeneize y a Racing que deben jugar el 21 de enero un encuentro en Abu Dhabi, por una Copa que no tiene nombre y cuya realización no estaba en el calendario de ambos equipos cuando diagramaron el trabajo de pretemporada. Además, en caso de que sea un partido oficial Boca no quiere jugarlo con todas las supuestas bajas que tendría. En contraposición propone disputar un amistoso. Cabe recordar que el 6 de noviembre, cuando se jugó el Trofeo de Campeones ante Racing, todo terminó en escándalo, con 11 expulsados: ocho de Boca y tres de Racing.

Tello le muestra la tarjeta roja a Villa, uno de los 7 jugadores de Boca que fue expulsado cuando disputó el Trofeo de Campeones con Racing Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Hugo Ibarra, uno de los expulsados por Facundo Tello, podrá pagar la multa ($41.200) y sentarse en el banco, pero Boca no podría contar con Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Diego González, Frank Fabra y Darío Benedetto. Por esta situación es que el club xeneize plantea postergar este encuentro para más adelante y que no sea ese el primer partido oficial de 2023.

Sin embargo, la AFA confirmó el compromiso en una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria realizada antes de Navidad, de la que participaron el secretario general de Boca, Ricardo Rosica, y el presidente de Racing, Víctor Blanco.

Por otro lado, el equipo de la Ribera tiene una invitación para formar parte de un triangular que se va a disputar en San Juan durante enero. De confirmarse, se enfrentará con Independiente el 8 y a Everton de Chile, el 14.

Habla Riquelme

Este martes a las 19 está previsto un evento organizado por el Departamento de Filiales del club de la Ribera. La reunión será en el playón de La Bombonera y se anunció la presencia de Juan Román Riquelme. De acuerdo a lo que dejaron trascender, el actual vicepresidente segundo anunciaría una nueva Agrupación, cuyo nombre sería “Soy Bostero”. Se trata de la plataforma política desde la cual el ídolo devenido dirigente participará en las elecciones de diciembre 2023.