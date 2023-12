escuchar

El Ajax decidió devolverle el importe de la entrada y el pasaje en ómnibus a los hinchas luego de que el equipo fuese sorpresivamente eliminado por el USV Hércules de Utrecht, que pertenece a la cuarta división, al caer 3-2 en los 16vos de final de la Copa de Países Bajos. “Estamos avergonzados”, señalaron desde el club.

El conjunto amateur avergonzó al equipo dirigido por John Van’t Schip que, a raíz del bochorno que provocó la eliminación, tuvo un gesto con los 325 hinchas que fueron a Utrecht y se les devolvió el costo de la entrada para el partido y también el del viaje en autobús, indicó el medio deportivo español Marca.

“El Ajax ha terminado en la Copa KNVB. En Utrecht, los del equipo de Ámsterdam vivieron una derrota histórica frente a los amateurs del USV Hércules. El equipo de tercera división logró un 3-2. El Ajax nunca antes había perdido en la Copa KNVB ante un club amateur y de esta manera empieza el parón de invierno con un sentimiento de pesar”, reseñó con tristeza el club en una reciente entrada que compartió dentro de su página oficial.

El comunicado compartido por el Ajax tras la dura eliminación en la Copa de Campeones a manos de un equipo de tercera división

Junto a ello, divulgó también un comunicado con un mensaje para sus simpatizantes: “Debido al mal desempeño de nuestro equipo, sin duda vivieron el partido Hércules-Ajax como doloroso. Compartimos ese dolor y estamos avergonzados. Consultado con el equipo y el personal técnico, se decidió que todos los aficionados visitantes que hayan comprado una entrada recibirán una compensación. Esto significa que les reembolsaremos la entrada al partido y el viaje en autobús ”.

La entidad de la ciudad de Ámsterdam señaló además: “El importe pagado por esto pronto estará en sus cuentas. Esta compensación no borra el recuerdo de la dolorosa noche que sufrimos el pasado viernes, pero no hacer nada no era una opción. Gracias por su apoyo incondicional”.

Ajax, que llegó a ser último en la presente temporada de la Eredividise -Primer división neerlandesa- en octubre, remontó en las últimas jornadas y llegó a estar quinto sumando 17 puntos de los últimos 21, pero esta derrota en la Copa neerlandesa supo ser un duro golpe para el conjunto neerlandés. En la Europa League, por su parte, tan sólo pudo lograr la 3ª posición del Grupo B y cayó por tanto a la Conference League.

Con información de Télam y AFP.

LA NACION