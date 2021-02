Sebastien Haller Fuente: AFP

LA HAYA.- El franco-marfileño Sebastien Haller, que llegó a principios de enero a Ajax, procedente del West Ham por 22,5 millones de euros (27 millones de dólares), no fue inscripto en la Europa League, anunció este jueves el club holandés, reconociendo haber cometido "un enorme error".

Su primer gol en el torneo local

"Es un enorme error administrativo de nuestra parte", lamentó el técnico del Ajax Erik ten Hag en la página de Internet a la club.

Haller, fichaje más caro del club holandés, no está en la lista de jugadores elegibles para la fase de eliminación directa de la segunda competición europea y no podrá jugar en el partido en el que Ajax se enfrente con Lille, de Francia, en 16avos de final, el 18 y el 25 de febrero próximos, a no ser que la UEFA le otorgue un permiso especial.

Haller nació en Ris-Orangis, en Francia. Representó a los seleccionados juveniles de ese país, pero nunca integró la selección mayor. Hace dos meses, fue convocado por la selección de Costa de Marfil, el lugar de origen de sus padres y aceptó la oferta, aunque todavía no debutó con el seleccionado africano.

Desde su contratación en enero, el delantero de 26 años marcó dos goles y dio cuatro asistencias en seis partidos de la Eredivisie, el torneo holandés. Se trata de un típico 9 de área, que mide 1,90 metro y pesa 82 kilos.

El Ajax anunció que hará una petición a la UEFA para obtener un permiso especial para la inscripción de su nuevo jugador.

