TV y streaming del jueves: Europa League, Argentina en básquetbol y la final del Mundial Sub 17
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 27 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Europa League
- 14.45 Aston Villa vs. Young Boys. ESPN
- 14.45 Feyenoord vs. Celtic. ESPN 4
- 14.45 Porto vs. Nice. ESPN 3
- 14.45 Roma vs. Midtylland. ESPN 2
- 17 Betis vs. Utrecht. ESPN
- 17 Bologna vs. Salzburg. ESPN 3
- 17 Maccabi Tel Aviv vs. Olympique Lyonnais. ESPN 2
- 17 Rangers vs. Braga. ESPN 4
Mundial Sub 17
- 9.30 Brasil vs. Italia. Por el tercer puesto. DSports+ (1613)
- 13 Portugal vs. Austria. La final. DSports+ (1613)
BÁSQUETBOL
Eliminatorias FIBA
- 20 Chile vs. Brasil. DSports+ (1613)
- 20 Cuba vs. Argentina. TyC Sports y DSports 2 (1612)
- 22.30 Colombia vs. Venezuela. DSports+ (1613)
- 22.30 Panamá vs. Uruguay. DSports 2 (1612)
