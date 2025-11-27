LA NACION

TV y streaming del jueves: Europa League, Argentina en básquetbol y la final del Mundial Sub 17

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Con el argentino Emiliano Martínez, Aston Villa, de Inglaterra, recibirá a Young Boys, de Suiza, por la Europa League.
Con el argentino Emiliano Martínez, Aston Villa, de Inglaterra, recibirá a Young Boys, de Suiza, por la Europa League.dpa - PA Wire

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 27 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Europa League

  • 14.45 Aston Villa vs. Young Boys. ESPN
  • 14.45 Feyenoord vs. Celtic. ESPN 4
  • 14.45 Porto vs. Nice. ESPN 3
  • 14.45 Roma vs. Midtylland. ESPN 2
  • 17 Betis vs. Utrecht. ESPN
  • 17 Bologna vs. Salzburg. ESPN 3
  • 17 Maccabi Tel Aviv vs. Olympique Lyonnais. ESPN 2
  • 17 Rangers vs. Braga. ESPN 4
Alan Varela, erx volante de Boca, juega en Porto, que será local en Portugal frente a Nice, de Francia.
Alan Varela, erx volante de Boca, juega en Porto, que será local en Portugal frente a Nice, de Francia.Quality Sport Images - Getty Images Europe

Mundial Sub 17

  • 9.30 Brasil vs. Italia. Por el tercer puesto. DSports+ (1613)
  • 13 Portugal vs. Austria. La final. DSports+ (1613)

BÁSQUETBOL

Eliminatorias FIBA

  • 20 Chile vs. Brasil. DSports+ (1613)
  • 20 Cuba vs. Argentina. TyC Sports y DSports 2 (1612)
  • 22.30 Colombia vs. Venezuela. DSports+ (1613)
  • 22.30 Panamá vs. Uruguay. DSports 2 (1612)
La selección argentina de básquetbol actuará en Cuba por la clasificación para el Mundial Qatar 2027.
La selección argentina de básquetbol actuará en Cuba por la clasificación para el Mundial Qatar 2027.CAB
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Espaldazo, poder impune y la pelota que se mancha en el barro
    1

    Espaldazo y poder impune: cuando la pelota se mancha

  2. Un DT argentino a las trompadas, gases, patadas voladoras y ¡once expulsados! en un partido en Bolivia
    2

    Gases lacrimógenos, once expulsados y un DT argentino involucrado en una batalla campal en la Copa Bolivia

  3. Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca
    3

    Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca

  4. Siete capítulos de una película sin finales felices: los números que aplazan al River de Gallardo
    4

    Nada para festejar: todos los golpes que sufrió River en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo

Cargando banners ...