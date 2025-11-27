TV y streaming del jueves: Europa League, Argentina en básquetbol y la final del Mundial Sub 17

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 27 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Europa League

14.45 Aston Villa vs. Young Boys. ESPN

14.45 Feyenoord vs. Celtic. ESPN 4

14.45 Porto vs. Nice. ESPN 3

14.45 Roma vs. Midtylland. ESPN 2

17 Betis vs. Utrecht. ESPN

17 Bologna vs. Salzburg. ESPN 3

17 Maccabi Tel Aviv vs. Olympique Lyonnais. ESPN 2

17 Rangers vs. Braga. ESPN 4

Alan Varela, erx volante de Boca, juega en Porto, que será local en Portugal frente a Nice, de Francia. Quality Sport Images - Getty Images Europe

Mundial Sub 17

9.30 Brasil vs. Italia. Por el tercer puesto. DSports+ (1613)

13 Portugal vs. Austria. La final. DSports+ (1613)

BÁSQUETBOL

Eliminatorias FIBA

20 Chile vs. Brasil. DSports+ (1613)

20 Cuba vs. Argentina. TyC Sports y DSports 2 (1612)

22.30 Colombia vs. Venezuela. DSports+ (1613)

22.30 Panamá vs. Uruguay. DSports 2 (1612)