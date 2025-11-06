Gol de Matías Soulé, rebote en el travesaño y salvada sobre la línea: en la Europa League paso de todo

La jornada de Europa League dejó varias imágenes destacadas, con participación argentina en varios partidos. El foco, sin embargo, estuvo en el triunfo de Roma sobre Rangers, en un encuentro donde Matías Soulé no solo marcó gol, sino que también fue testigo de una jugada insólita que terminó con una salvada inverosímil en la línea.

En el marco de la cuarta fecha del certamen continental, el equipo italiano ganó por 2-0 como visitante. A los 13 minutos, Soulé apareció por el segundo palo para empujar de cabeza un balón desviado previamente por Bryan Cristante, tras un córner ejecutado por Lorenzo Pellegrini. El propio Pellegrini sería luego responsable del segundo tanto del conjunto italiano. Para el juvenil de 22 años, que aún no volvió a ser convocado a la selección argentina, significó cortar una racha de cinco partidos sin convertir, pero sigue siendo el delantero que aporta más tantos en Roma esta temporada: lleva seis participaciones directas en festejos en total, sumando goles y asistencias.

Ya en la segunda parte, el partido entregó una escena que rápidamente se volvió viral. Luego de un centro al área despejado por la defensa de Rangers, la pelota le quedó a Konstantinos Tsimikas, que remató de zurda desde la medialuna. Su disparo no iba al arco, pero se transformó en una asistencia inesperada para un compañero que apareció solo por el segundo palo, sin arquero a la vista. Zeki Çelik intentó definir con la cabeza y el pie —casi al mismo tiempo— pero terminó conectando con el muslo. La pelota rebotó en el travesaño y, cuando parecía que entraba, apareció Connor Barron para despejar en la línea, casi con un acto de reflejo. Fue una jugada tan confusa como extraordinaria.

Con esa acción como una de las imágenes del día, Roma se quedó con un triunfo vital tras haber perdido sus dos compromisos anteriores por Europa League, además de haber caído ante Milan por la Serie A. Paulo Dybala, por su parte, no formó parte de la convocatoria por lesión.

En otro encuentro destacado, Emiliano Martínez fue clave en la victoria de Aston Villa por 2-0 ante Maccabi Tel Aviv. El arquero argentino tuvo varias intervenciones determinantes para sostener el resultado. En el primer tiempo, salió con decisión a cortar un pase largo dirigido a Elad Madmon y despejó de cabeza fuera del área, en una acción que terminó en falta en ataque.

Minutos más tarde, volvió a destacarse al intentar interceptar un pase al medio: aunque no logró cortar del todo la jugada, tuvo la fortuna de que Dor Peretz definiera justo donde estaba ubicado, lo que le permitió quedarse con la pelota en dos tiempos.

En el segundo tiempo, el conjunto inglés amplió la ventaja con un penal convertido por Donyell Malen. Tras la sorpresiva derrota ante G.A. Eagles en la fecha anterior, el equipo del arquero campeón del mundo volvió al triunfo en esta competición, además de que también venía de perder recientemente ante Liverpool por Premier League.

En el primer turno, se dio una situación insólita durante el empate entre Utrecht y Porto, que tuvo a los argentinos Alan Varela y Tomás Pérez entre los suplentes del conjunto portugués. Luego de que el equipo neerlandés se pusiera en ventaja al comienzo del segundo tiempo, los dragones lograron igualar gracias a una buena jugada colectiva que finalizó con el gol del español Borja Sainz.

Sin embargo, los focos rápidamente se desviaron hacia el arquero local, Vasilis Barkas. Tras atajar el primer remate, pero no poder contener el rebote, el griego quedó visiblemente molesto. En ese contexto, el jugador español Gabri Veiga lo empujó dos veces —aparentemente para apurarlo y reanudar el juego—, lo que provocó la reacción del arquero. Barkas lo enfrentó de inmediato y el árbitro no dudó: le mostró la tarjeta roja. Así, Utrecht quedó con un hombre menos y debió realizar un cambio para ingresar a su arquero suplente, justo después del empate.

En otro duelo con argentinos protagonistas, Betis venció a Lyon 2-0 como local, con goles de Abde Ezzalzouli y el brasileño Antony, figura desde su llegada al conjunto español, y que acumula cuatro tantos en sus últimos tres partidos. Valentín Gómez fue titular en la defensa (como lateral izquierdo) y Giovani Lo Celso ocupó un lugar en el mediocampo. Ya en la segunda parte, ingresaron Chimy Ávila por el equipo andaluz y Nicolás Tagliafico por el conjunto francés.

La jornada dejó goles, actuaciones destacadas y escenas insólitas, con varios argentinos como protagonistas. A medida que avanza la fase de liga, la Europa League sigue ofreciendo duelos intensos y momentos inesperados que marcan la diferencia.