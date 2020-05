"A Maradona le ponías 10 escobas y hacía ganar al equipo", sostiene Alberto Fernández Fuente: AFP

En una entrevista en TNT Sports, el presidente Alberto Fernández habló del posible regreso del fútbol y de la violencia alrededor de ese deporte. Y también contó algunas anécdotas ligadas a la política y a su pasión como hincha de Argentinos Juniors y dejó numerosas frases sobre protagonistas del deporte más popular, entre ellos Diego Maradona, Lionel Messi y Juan Román Riquelme, y hasta chicanas a los hinchas de Boca.

"Toda mi familia era hincha de Boca y querían que yo fuera de Boca. Pero yo estudiaba en un colegio que quedaba a media cuadra de la cancha de Argentinos", confesó Fernández en el inicio de la charla transmitida por Instagram Live. "En ese tiempo se jugaba también en la semana, por ejemplo, los miércoles, y me acostumbré a ir con mis compañeros a ver a Argentinos, y comencé a tenerle un amor que nunca se fue", amplió.

Los nexos entre Boca y Argentinos Juniors con Fernández van más allá de su pasión familiar. Ahí asoman como lazos sobresalientes Riquelme y Maradona. "Riquelme nos hizo volver a primera. Yo le tengo un cariño entrañable porque él volvió a terminar su carrera y a sacarnos del descenso, y un reconocimiento enorme, aunque nunca llegamos a verlo en primera", sostuvo.

"Argentinos es una cantera inagotable de jugadores. Siempre les digo a los hinchas de Boca que ellos conocieron el fútbol gracias a nosotros. Porque primero les dimos a Maradona y después a Riquelme, que fueron los dos 10 más maravillosos que ha tenido Boca, y también Argentinos", sostuvo, enorgullecido de los futbolistas que surgieron de allí. "Nosotros somos [simpatizantes] del club donde juegan los que nacieron en Argentinos. En cantidad, creo que River se llevó más jugadores que Boca, pero cuando Boca le compró a Argentinos se llevó los mejores", afirmó.

"Yo no he visto nada igual a Maradona. Siempre está la discusión de Messi o Maradona... Es una discusión injusta. Son dos modos de fútbol diferentes. En aquel entonces era un fútbol donde la fuerza pesaba mucho y donde los caudillos en los equipos eran muy importantes. Maradona tenía todo: fuerza, habilidad... Era jefe. Era una cosa maravillosa verlo jugar", se prestó a la comparación, siempre polémica.

"El mejor Maradona fue el que jugó en Argentinos. Era un mocoso que salía a la cancha y hacía jueguitos sin que la pelota tocara el piso. Tenía ese don natural que lo hace extraordinario. Tenía todo lo que necesita el hincha de Argentinos para ser feliz. Le he visto hacer cosas increíbles. Los hinchas hablamos de él y se nos conmueve todo adentro. La historia dice que lo más increíble que hizo fue la venganza de cuando [Hugo] Gatti lo llamó «gorditoè» y él le metió cuatro goles, uno mejor que el otro, de otro mundo", recordó el funcionario.

Experimentado político, Fernández amplió: "Para que los messistas no se enojen conmigo: yo creo que Messi vive en otro fútbol, el de hoy es otro fútbol. A Maradona le ponías 10 escobas y hacía ganar al equipo. El tipo jugaba solo, era extraordinario. Argentinos vendió a muchos como a grandes jugadores, pero en verdad eran grandes porque jugaban con Maradona. Cuando tuvieron que jugar en otros equipos fueron fracasos".

En su papel más de aficionado al fútbol que en el de presidente de la Nación, Fernández siguió haciendo memoria. "El equipo que más me emocionó fue aquel que ganó la Libertadores y jugó la final contra Juventus. El penal del Panza Videla que nos hizo campeones de América fue inolvidable. Y el partido de [Claudio] Borghi, inolvidable; al premio al jugador del partido se lo deberían haber dado a él y no a [Michel] Platini. Pero no es el momento que más recuerdo haber disfrutado como hincha", reveló. En ese momento, estaba de luna de miel en Recife, Brasil, y pidió que le consiguieran alguna manera de ver esa final por la Copa Europeo-Sudamericana, que para él era a la madrugada, porque se desarrollaría en Japón.

"La selección me importa, pero es distinto. Me conmueve, pero no es lo mismo. Argentinos es irracional, emotivo. Soy hincha de la selección, es importante, pero no es lo mismo que Argentinos. Una selección sin jugadores de Argentinos no es una selección para mí. Por eso disfruté tanto la época de [José] Pekerman, porque estaban [Esteban] Cambiasso, [Fernando] Redondo, Riquelme, [Juan Pablo Sorin]... Ésa es la que más disfruté", explicó en la conversación con la periodista Ángela Lerena.

"El Argentinos de hoy me gusta. Me gusta mucho su DT, [Diego] Dabove, que para mí es una revelación. Llegó después de una muy buen experiencia con [Gabriel] Heinze, a quien no conocí, pero por todo lo que me cuentan en el club y lo que le he visto hacer, me parece un hombre muy íntegro, con necesidad de jugar bien al fútbol. Lo que pasa es que lo disfrutamos en la B, un poco menos, pero hizo una gran campaña y, además, nos hizo volver a primera. Es increíble cómo juega Argentinos; juega muy bien, muy lindo. Tiene la búsqueda de las inferiores y siguen apareciendo jugadores", analizó Fernández la actualidad del equipo del que es fanático.

