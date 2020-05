El presidente Fernández, durante la charla con Ángela Lerena, de TNT Sports, por Instagram Live.

Además de a un político de raza, Alberto Fernández lleva dentro a un apasionado del fútbol en general y de Argentinos Juniors en particular. En el curso de una entrevista por Instagram Live con TNT Sports, en la que evocó varias experiencias y anécdotas como hincha del club de La Paternal, el presidente de la Argentina manifestó su deseo de un pronto regreso del fútbol, un día después de que extendiera la cuarentena hasta el 24 de mayo por la pandemia de coronavirus. Pero también se mostró respetuoso de los dictámenes de los infectólogos que lo asesoran.

"Yo extraño el fútbol, no saben cuánto. Cada tanto le pregunto a Ginés [González García, el ministro de Salud] «¿por qué no se puede jugar al fútbol?». Una cancha tiene entre 8000 y 9000 metros cuadrados, ¿cuál es el problema para que haya 22 tipos jugando? Cuando tengamos los tests rápidos, a partir de la próxima semana, quizá los clubes puedan hacer los controles y saber si los jugadores están en condiciones.Los epidemiólogos son los que tienen la palabra; yo soy abogado. Poco a poco se puede volver, sin público, por televisión, que les sirve a los clubes por los derechos y también a los jugadores para que compitan después de una inactividad tan larga", razonó Fernández.

El primer mandatario también se refirió a la violencia en el fútbol. Lo hizo más como un hincha apesadumbrado que como un funcionario dispuesto a instrumentar medidas para erradicar el descontrol en los estadios. "La violencia de la sociedad se metió en el fútbol. Yo, cuando tenía 14 años, llevaba a mi hermano menor de 7 y no pasaba nada. Ahora es impensable. Lamento que la violencia se haya metido en el fútbol; no tenemos que dejar que tomen las tribunas y los clubes. Lo que más quisiera es que el fútbol volviera a recuperar el romanticismo. Como [Ricardo] Bochini, que hizo toda su carrera en Independiente. Sé que es difícil porque el negocio se apoderó del fútbol. En el fútbol predominamos los que lo vivimos como a una fiesta, los que no queremos irnos de la cancha entre gases lacrimógenos. No tenemos que dejarlos que nos hagan correr", expresó.

Alberto Fernández, durante la entrevista en que habló más como aficionado al fútbol que como presidente.

Fernández, de 61 años, comentó que ataja en los partidos que tienen lugar en la Quinta de Olivos, donde mantiene un duelo particular con un ministro y sufre los goles de una futbolista: "Jugué toda la vida al fútbol. Donde más me destaqué fue atajando; lo sigo haciendo al día de hoy. Atajar casi es una metáfora de lo que me toca vivir hoy como presidente. En Olivos jugamos Casa de Gobierno contra Ministerios. Tengo un duelo terrible contra Guzmán [ministro de Economía], que es un gran jugador. Una vez me hizo un gol a un ángulo y desde entonces no le dejé hacer ninguno más. Para Ministerios juega Maca Sánchez; me hizo más goles que Guzmán, tuvo más suerte". Macarena Sánchez es jugadora de San Lorenzo y está a cargo del Instituto Nacional de la Juventud.

De su época de jefe de Gabinete en la presidencia de Néstor Kirchner recordó una anécdota futbolera: "Me acuerdo de un partido que Argentinos le ganó 1-0 a Racing. Nuestro arquero, creo que era Campagnuolo [N de la R: fue Marcelo Pontiroli] atajó un penal. Le pedí el buzo y al día siguiente me lo puse para ir a la Casa de Gobierno. Néstor, que era fanático de Racing, me dijo: «Ah, sos vivo. Hasta que te saques el buzo no vuelvas». Esa noche se vengó, me escondió las llaves de mi casa y tuve que volver a buscarlas a la 1 de la mañana. «No me cargués nunca más», me dijo furioso", contó Fernández.