Aldana Cometti, la capitana con gol y voz de mando que llega a los 100 partidos con la selección argentina

En la conferencia de prensa antes de viajar al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, Aldana Cometti hizo un pedido a los medios de comunicación: “Les pido que vayan a cubrir la Copa porque al final lo que no se ve, no existe. Si no comunican lo que hacemos, muchas niñas no pueden elegir jugar al fútbol porque no lo ven, no saben que existe. Lo necesitamos para que las nenas sepan que pueden soñar con jugar un Mundial o un Juego Olímpico. Acá estamos nosotras para representarlas”. Por entonces todavía no portaba la cinta de capitana, pero ya era líder del equipo, a fuerza de historia, presencias y también rendimiento. Cometti pide siempre eso que ella padeció cuando era niña y quería jugar. Pero siguió igual, un poco por deseo, otro por el aguante familiar. Hoy cumplirá 100 partidos con la celeste y blanca, en el camino a la que podría ser su tercera Copa del Mundo: por la Liga de Naciones, Argentina enfrenta a Uruguay, en Montevideo, desde las 18 (transmiten DirecTV y AFA Estudio).

La bandera que le hizo su familia hace unos años es un resumen del camino de la defensora central que hoy juega en el FC Fleury 91 de Francia: “Cumple sus sueños quien resiste”, se lee, verso de una canción de Ricardo Iorio. El trapo lo cuelgan en cada partido de Argentina porque la familia de Aldi viaja a todos lados. Rosa, su mamá, no falta nunca. Cometti tiene 29, pero no cabe en esa vida tanto fútbol. Jugó en Excursionistas, Independiente, River, Boca, Granada, Sevilla, Levante y Madrid CFF (todos de España), y en Atlético Huila de Colombia, con el que fue campeona de la Copa Libertadores en 2018. Eligió el fútbol desde muy pequeña. Con Rodrigo, su hermano menor, y su papá, peloteaban en las plazas de Caballito cuando sacaban a pasear a sus perros. Los fines de semana lo hacían en el club y en las vacaciones, en las playas de Mar del Plata. En un tiempo Aldi jugó al hockey, pero se terminó de convencer cuando después de participar en fútbol en unos Torneos Bonaerenses la llamaron para la Sub 17 de Argentina.

Aldana Cometti, en acción contra Perú, durante la última Copa América RODRIGO BUENDIA - AFP

“Todavía recuerdo de memoria la primera vez que estuve en el predio [de la AFA]”, contó en una entrevista. En las conferencias de prensa, cuando le preguntan qué mensaje le quiere dejar a la gente -una consulta que llamativamente se repite cuando ella está frente al micrófono- repite: “A la gente le pido que confíe en nosotras, que vamos a dejar la vida por esta camiseta. Y que nos alienten, que nos acompañen”, dijo antes del Mundial 2019.

Y ahora, en la previa a la Conmebol Liga de Naciones, las primeras eliminatorias mundialistas para el fútbol femenino, sostuvo: “Vengan a la cancha, vengan a vernos, identifíquese con nosotras. Somos un equipo que dejamos la vida adentro de la cancha. Queremos ser esa Selección para todos los argentinos y que el día de mañana ya no tenga que dar este mensajes porque ya todos sabrán que jugamos y que vienen a vernos”.

En el debut de este certamen, Argentina le ganó 3 a 1 a Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. Cometti aportó un gol, de cabeza. En 99 encuentros anotó 11. Lleva un año como capitana. Heredó la cinta de la arquera Vanina Correa, que se retiró. Stefi León, que fue jefa de prensa de la Selección y compartió muchos viajes con el equipo, cuenta que la central construyó su liderazgo. Y pone como ejemplo la Copa América Colombia 2022, cuando Cometti se perdió las semifinales y el partido por el tercer puesto por Covid. “Su reemplazo fue Sophie Brown y, lejos de enojarse, Aldi intentó ayudarla en todo”, dice. Hoy las dos integran la zaga. “Además es el nexo con las más chicas -agrega-. A todas les pregunta por su vida, sus clubes, por su futuro, su alimentación, entrena en el gimnasio con ellas. Y organiza juegos de cartas o de mesa que sirven para distender y unir al grupo”. León fue clave para tener las estadísticas de este equipo. Cometti, dice, es la primera que llega al partido número 100 con Argentina.

En el predio de la AFA, uno de sus lugares en el mundo Pilar Camacho�

En el partido de hoy contra Uruguay le entregarán una camiseta por la celebración. “El principal cambio en estos 12 años que llevo en la Selección es el espacio que tenemos. No sólo de la dirigencia, sino también del apoyo del cuerpo técnico. ¿Hay muchas cosas por mejorar? Sí, pero estamos yendo por el camino correcto”, declaró. Y siguió: “El cambio se logra acá adentro, entrenando, comunicándonos con el cuerpo técnico y la dirigencia. La lucha se da en cada entrenamiento, en cada competencia. Esa es mi opinión”.

Cometti fue testigo directo del paso a paso del crecimiento de la disciplina. A veces va al predio y ve entrenar a la Sub 15. No deja de sorprenderse: es un fútbol que para ella no existió. ¿Su recorrido hubiera sido otro si hubiera contado con divisiones inferiores? Lo cierto es que jugaba de 8 o de 5 hasta que el entrenador Luis Nicosia, en 2013, la mandó a la cueva. Cometti es la mejor central argentina: tiene lectura de juego, anticipo, voz de mando, marca, cabezazo. Y mucha disciplina.

También, claro, el cuerpo curtido de pelear por mejores condiciones. Cuando le preguntan si tiene en la mente una imagen con la Selección que no se olvide, menciona la Copa América 2018: el momento en el que todas juntas hicieron el gesto del Topo Gigio, reclamando ser escuchadas.

El abrazo de Germán Portanova, DT de la selección @Argentina

Pelea ahora por obtener resultados deportivos. Está convencida de que esta Selección se lo merece. En la Copa América de Chile de este año, después de obtener el tercer puesto, sus compañeras jóvenes hacían vivos de Instagram. Cometti no vive pendiente del celular y ya tiene muchos torneos sobre sus espaldas. Estaba en otra. Pensando. Salió a hablar con los medios y dijo: “Siento que el tercer puesto nos queda chico ya. Tenemos hoy un equipo muy competitivo, somos muy competitivas entre nosotras, es difícil hacer el 11 titular y eso nos va a llevar a grandes cosas”.

Le toca transmitir experiencia a un equipo que transita un recambio generacional. La constancia -su constancia- puede ser tomada de ejemplo. Hace poco contó que cada vez que pisa el predio de Ezeiza siente que sigue escribiendo la historia del fútbol femenino en Argentina. Y si tiene que hablar sobre el futuro es clara y concisa: “Argentina va a ser una potencia en este deporte”.