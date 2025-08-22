Alentado por Infantino, Trump hizo lo que no se anima a realizar ningún futbolista: el sorteo del Mundial 2026 ya tiene fecha y lugar

Donald Trump y Gianni Infantino oficializaron en la Casa Blanca la fecha y el lugar donde se celebrará el sorteo del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El evento se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy, en Washington, y fue presentado como “el inicio fenomenal de uno de los eventos más complejos en la historia del deporte”. En un gesto simbólico, el máximo mandatario de la FIFA le permitió al presidente estadounidense tocar la Copa del Mundo, privilegio reservado solo para campeones. Algo que, además, ningún futbolista se atreve a hacer durante el torneo, en línea con la idea extendida que tocar el trofeo trae mala suerte...

La reunión tuvo lugar en el Salón Oval de la Casa Blanca este viernes y formó parte de una serie de encuentros protocolares entre FIFA y las máximas autoridades de los países organizadores del próximo Mundial. Durante la cita, Infantino le entregó a Trump el primer ticket para la final de la copa, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026. “Es, por supuesto, fila uno, asiento uno... el número del ticket es 45/47”, bromeó el suizo, en alusión al número de presidencias de Trump, considerando sus dos mandatos.

Habla Trump, escucha Infantino: una escena de la reunión de este viernes Jacquelyn Martin - AP

Además del anuncio oficial, el encuentro se destacó por un gesto inusual: Infantino permitió que Trump sostuviera el trofeo de la Copa Mundial. “Solo los presidentes de la FIFA, los presidentes de los países y quienes la ganan pueden tocarla porque es para ganadores solamente”, explicó el dirigente. Y agregó, dirigiéndose al mandatario: “Y como usted es un ganador, por supuesto que también puede hacerlo”, dijo mientras le entregaba el trofeo.

Trump lo sostuvo e Infantino dijo que “el último en sostenerla fue Lionel Messi" con la Argentina, en Qatar 2022. Más tarde, lo describió como “una hermosa pieza de oro” y, en tono de broma, preguntó si podía quedárselo para exponerla en la oficina Oval. La copa, elaborada en oro macizo de 18 quilates, se exhibe de forma restringida y, por protocolo, solo puede ser manipulada por quienes alcanzaron el título o representan oficialmente a una nación.

FIFA President Gianni Infantino lets @POTUS hold the 2026 FIFA World Cup trophy in the Oval Office:



"It's for winners only — and since you are a winner, of course you can as well touch it..."



"Can I keep it?" 🤣 pic.twitter.com/JqV8hoEUpO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 22, 2025

En sus declaraciones, Trump celebró el anuncio y destacó la envergadura del evento: “El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C. Será el evento más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un comienzo fenomenal. Estaremos involucrados”, dijo.

El evento tendrá además una apertura inédita al público: por primera vez, fanáticos de las 16 ciudades sede podrán acceder a un sorteo para ganar entradas gratuitas al sorteo final, con la posibilidad de vivir una experiencia VIP. Cada ciudad contará con una asignación limitada de accesos y los procedimientos serán anunciados por la FIFA en los próximos meses.

La máxima entidad del fútbol, por su parte, ratificó que el Mundial 2026 marcará un nuevo récord de participación, con 48 selecciones por primera vez en la historia y 104 partidos distribuidos en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, que ya cuentan con sus posiciones preestablecidas en el cuadro, ocupando el D1, A1 y B1, respectivamente. El único antecedente de organización compartida ocurrió en 2002, cuando Japón y Corea del Sur fueron sede conjunta de una Copa del Mundo que finalizó con la consagración de Brasil.

El sorteo definirá la conformación de los grupos y se espera que asistan representantes de todas las federaciones clasificadas —hasta ahora, además de los tres países organizadores, ya se clasificaron Argentina, Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania (que debutará), Japón, Irán y Australia—, además de autoridades políticas, artistas y figuras internacionales del deporte.

Junto al presidente de Estados Unidos y la FIFA, se encontraba también el vicepresidente de Donald Trump, James David Vance (izquierda). ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Cabe destacar que, cuando se lleve adelante el sorteo, habrá solo 42 de los 48 equipos confirmados, ya que en diciembre restarán definirse cuatro clasificados de Europa y faltará jugarse el repechaje pautado para marzo de 2026, donde se sumarán dos países más. El inicio de la 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el mítico Estadio Azteca de México.

Estados Unidos será el país con mayor presencia durante el certamen, con once de las dieciséis sedes distribuidas en su territorio. Las ciudades confirmadas son: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Área de la Bahía de San Francisco, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Filadelfia, Kansas City (Misuri) y Boston. México, con tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), y Canadá, con dos (Toronto y Vancouver), completarán el mapa de la competencia.

Será la segunda vez que los Estados Unidos alberguen una Copa del Mundo. En 1994, cuando el país organizó el torneo por primera vez, el sorteo de la fase de grupos se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Las Vegas. La ceremonia, conducida por el empresario y conductor de televisión Dick Clark, incluyó actuaciones de Stevie Wonder, James Brown y Rod Stewart, en un espectáculo más cercano al show televisivo que a la tradición deportiva.

México volverá a contar con el Estadio Azteca, escenario icónico —especialmente para los argentinos— que fue sede de las finales de los torneos de 1970 y 1986. En tanto, Canadá vivirá su primera experiencia como país anfitrión, con el encuentro inaugural previsto en Toronto el viernes 12 de junio.

El presidente Donald Trump sostiene una foto suya junto al presidente ruso, Vladimir Putin, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa durante un anuncio en el Salón Oval de la Casa Blanca. Jacquelyn Martin - AP

Por su lado, el seleccionado argentino, conducido por Lionel Scaloni, llegará como defensora del título a un certamen que, por primera vez, se disputará en tres países de manera simultánea y contará con 48 equipos.