Estudiantes ganaba por un blooper, se ahogó por un golazo de Cusco y pagó con la misma moneda

Lo encontró con con la complicidad del rival. Lo sufrió de inmediato porque se desarticuló cuando no lo esperaba. Lo cierto es que Estudiantes gritó con furia, en su casa, la apertura del marcador ante Cusco Fútbol Club, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, después de un blooper entre su arquero Pedro Díaz y Álvaro Ampuero. Pero le duró poco porque el equipo peruano encontró una buena combinación ofensiva e igualó pocos minutos después, pero en el segundo el Pincha consiguió el tanto del 2-1.

Fue una situación extraña cómo llegó Estudiantes a ponerse en ventaja. Porque en el juego quebró a su adversario por intermedio de Edwin Cetré, Mikel Amondaraín, Guido Carrillo y Tiago Palacios. Sin embargo, cuando parecía que Cusco se había acomodado para no sufrir tanto los avances del conjunto dirigido po Alexander Medina, encontró soluciones por un error insólito. Incluso, el equipo peruano pudo darle un cachetazo a su Estudiantes con una acción en la que Fernando Muslera tuvo que esforzarse, porque desde casi la mitad de la cancha Gabriel Carbajal sacó un disparo espectacular que estuvo a punto de caer por detrás del arquero uruguayo.

¡¡MUSLERA ES UN ARQUERAZO DE SELECCIÓN!! El uruguayo VOLÓ y le sacó a Carabajal lo que era un golazo desde atrás de mitad de cancha para Cusco ante Estudiantes.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/52KVliqpxy — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Un envío largo, al corazón del área del equipo peruano, no parecía representar peligro, pero terminó en el primer tanto de Estudiantes, porque el arquero Pedro Díaz intentó controlar pero chocó con Ampuero, que estaba retrocediendo, y tras ese golpe le quedó la pelota servida a Facundo Farías para definir con el arco libre.

¡¡INSÓLITO BLOOPER DEL ARQUERO DE CUSCO Y GOL DE LA JOYA FARÍAS!! Estudiantes aprovechó un error insólito y llegó al 1-0 ante Cusco por la #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Njl021oYDh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Le duró poco la alegría a Estudiantes y a su gente, porque en apenas tres minutos después se desarmó el control del juego que ejercía el equipo platense. Es que el argentino Lucas Colitto, después de una gran habilitación de Diego Soto, mostró una enorme capacidad de resolver en el área y definió con categoría ante el achique de Muslera después de dejar en el camino a Leandro González Pirez.

¡¡LOCURA EL GOLAZO QUE LE HICIERON AL PINCHA!! Colitto aprovechó una asistencia de TAQUITO, lo hizo pasar de largo a González Pírez con un amague y venció a Muslera para marcar el 1-1 de Cusco en La Plata.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1idS4xiwY2 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

El golpe que dio Cusco dejó confundido al conjunto pincharrata, que intentó atropellar a su rival. Pero el equipo peruano se mostró muy peligroso en cada posibilidad ofensiva, por el bloque de ataque argentino con Colitto, Carabajal y Facundo Callejo. Incluso, antes del final del primer tiempo estuvo cerca de quebrar a su adversario, que estaba más apurado por volver a ponerse en ventaja, lo que lo dejó muy expuesto por desacoples defensivos.

El inicio del segundo tiempo resultó perfecto para Estudiantes, porque en apenas dos minutos volvió a ponerse en ventaja. Farías intentó darle profundidad al ataque pero fue desestabilizado y la pelota le quedó a Palacios, que sacó un disparo de zurda que se acomodó junto al palo derecho e hizo estallar a los hinchas locales.

¡¡GARRA CHARRÚA Y MÍSTICA PINCHARRATA!! Tiago Palacios la recuperó en mitad de cancha, la tocó con Farías y luego sacó un inesperado zurdazo desde afuera del área para el 2-1 de Estudiantes ante Cusco.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q4kz13fQji — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

El gol de Estudiantes le dio aire al equipo de Medina, que además pudo encontrar más espacios a partir de la expulsión de Colitto un puñado de minutos después de la conquista de Palacios. Desde ese momento Cusco quedó muy limitado para poder lastimar a su rival y el Pincha pudo estirar la ventaja con un disparo de Gabriel Neves que se estrelló contra el palo izquierdo de Díaz.

Noticia en desarrollo