Alianza Lima - Universidad de Chile: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan este jueves 17 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Alianza Lima viene de ganar 2-1 como visitante ante Universidad Católica de Ecuador, mientras que Universidad de Chile viene de ganar 1-0 con Independiente

