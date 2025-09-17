Alianza Lima - Universidad de Chile: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan este jueves 17 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Alianza Lima viene de ganar 2-1 como visitante ante Universidad Católica de Ecuador, mientras que Universidad de Chile viene de ganar 1-0 con Independiente
