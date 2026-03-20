La escalofriante fractura que sufrió un jugador de Gremio y conmociona al fútbol brasileño

Una grave lesión conmocionó al fútbol brasileño el jueves. Marlon, lateral izquierdo de Gremio de Porto Alegre, sufrió una fuerte fractura en su tobillo derecho y se le salió de lugar por completo. La lesión causó sorpresa y dejó estupefactos a sus compañeros y rivales, que solo podían tomarse la cabeza y pedir a los gritos un médico.

Fue durante el partido del tricolor con Vitória ayer por la noche por la séptima fecha del campeonato brasileño. Marlon volvía a jugar tras perderse el último partido contra Chapecoense por una infección viral. Durante el segundo tiempo, el jugador de 28 años tenía la pelota y salió mal parado tras una disputa con Caíque. Ambos cayeron al piso, pero el lateral izquierdo tuvo la particularidad de caer sobre su pie derecho y que todo el peso de su cuerpo impactara allí.

De forma casi inmediata Marlon se tomó la pierna y comenzó a señalarla, aunque sin gritar. Mientras se revolcaba de dolor, sus compañeros lo observaban impresionados. El árbitro hizo señas para que un médico se acercara al lugar y lo asista de urgencia.

El lateral Marlon durante uno de los últimos partidos que disputó junto a Gremio Instagram (@marlonxavierr)

Willian, uno de los compañeros de Marlon, se puso a llorar en la cancha. Otros se tomaron la cabeza sin poder creer lo que veían. Caíque se quedó a un costado, mientras varios compañeros lo abrazaban y él permanecía en shock. En las tribunas podía verse a parte del público tapándose la cara o rezando.

Minutos después, una ambulancia ingresó al campo de juego. Inmovilizaron la pierna del jugador y lo trasladaron al Hospital de Porto Alegre para ser operado.

Las cuentas oficiales de Vitória compartieron un comunicado en solidaridad con el jugador. “Toda nuestra solidaridad con Marlon tras el incidente ocurrido hace poco. El fútbol es competición, pero sobre todo, es respeto y cuidado hacia los demás jugadores. Te deseamos fuerza y ​​una pronta recuperación. Que te recuperes bien y vuelvas a la cancha cuanto antes. Estamos contigo, Marlon", escribieron.

El momento de la fractura de Marlon

Dos horas después, desde Gremio compartieron el parte médico de Marlon. “El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que al lateral izquierdo Marlon se le ha diagnosticado una fractura en el tobillo derecho y será operado este viernes por la tarde. El tiempo estimado de recuperación es de cinco meses”, informaron. El posteo se llenó de comentarios de los hinchas, que le deseaban una pronta recuperación y le enviaban fuerzas.

Gremio ganó el encuentro 2 a 0 y, tras el partido, el defensor Balbuena dedicó la victoria a su compañero. “Él lo sabe, nosotros estamos con él, con toda su familia. Esta victoria se la dedicamos a él. Sabemos que tiene una mentalidad fuerte, va a volver… seguro que va a volver más fuerte, mejor", expresó.

Su larga recuperación implica que quedará afuera del campeonato local, pero también de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.