Alivio para Boca: Bayern Munich sufre dos bajas importantes en la cuenta regresiva al Mundial de Clubes

Bayern Munich se encuentra en un momento complicado tras confirmarse las graves lesiones de dos de sus principales defensores: Alphonso Davies y Dayot Upamecano. Ambos futbolistas se lesionaron durante la reciente fecha FIFA y estarán fuera de las canchas por un tiempo prolongado, afectando los planes del equipo bávaro en la recta final de la temporada. De hecho, también se perderán el Mundial de Clubes, donde el conjunto germano enfrentará a Boca, Benfica y el Auckland City.

El caso más preocupante es el de Alphonso Davies, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la victoria de Canadá por 2-1 frente a Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF. El club alemán informó que el lateral izquierdo será operado y que su recuperación demandará varios meses, lo que significa que se perderá el resto de la temporada y el próximo Mundial de Clubes.

Tras el duro diagnóstico, el agente del futbolista, Nedal Househ, emitió un comunicado en el que responsabiliza a la Federación Canadiense de Fútbol y al técnico Jesse Marsch de lo sucedido, señalando que el lateral izquierdo venía arrastrando la lesión desde el partido de semifinales ante México y no estaba previsto que jugara ante el seleccionado norteamericano. “Alphonso no estaba al cien por cien después del partido contra México y estaba previsto que no fuera titular contra Estados Unidos”, acusó Househ.

Davies en acción con la camiseta de Canadá, ante México Tony Gutierrez - AP

Por otro lado, Dayot Upamecano también terminó lesionado tras su participación con la selección de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA. Si bien su dolencia en la rodilla izquierda no es tan grave como la de Davies, se estima que estará fuera de las canchas por varias semanas, lo que genera una nueva preocupación para el entrenador Thomas Tuchel.

“Durante la pausa internacional, desafortunadamente, siempre existe el peligro de que los jugadores regresen lesionados, y esta vez nos ha afectado especialmente fuerte”, declaró Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. “Las ausencias de Alphonso Davies y Dayot Upamecano son muy graves para el Bayern. Phonzy recibirá todo el apoyo que necesite en su recuperación. También seguiremos de cerca la evolución de Upamecano y esperamos que pueda estar disponible de nuevo pronto. Nuestro equipo es sólido y compensará estas ausencias. Ahora trabajaremos aún más unidos. Tenemos la calidad para seguir persiguiendo nuestros grandes objetivos”, agregó.

Estas bajas significan un gran desafío para el Bayern, que se encuentra en plena lucha por el título de la Bundesliga y también tiene en el horizonte un duelo clave contra el Inter de Milán en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin Davies y Upamecano, Tuchel deberá reorganizar su defensa y buscar alternativas confiables en un momento crucial de la temporada.

En ese sentido, el club bávaro podría verse obligado a recurrir con mayor frecuencia a jugadores como Kim Min-jae, quien se reincorporó a los entrenamientos tras superar una lesión en el tendón de Aquiles, Eric Dier, el versátil Raphael Guerreiro y el japonés Hiroki Ito. Este último se perfila como el reemplazante natural de Davies en el lateral izquierdo, aunque Guerreiro también podría ocupar ese puesto. En el centro de la defensa, la ausencia de Upamecano abre la posibilidad para que Dier sume más minutos o incluso que Ito sea utilizado en la zaga central.

Upamecano es una pieza clave en la defensa del Bayern CHRISTOF STACHE - AFP

La pérdida de Davies es un golpe particularmente duro para el Bayern, ya que el canadiense es una pieza clave en el esquema del equipo gracias a su velocidad, capacidad ofensiva y solidez defensiva. Además, su futuro había sido tema de discusión en los últimos meses, ya que se encontraba en el último año de su contrato y estaba en conversaciones para renovar su vínculo con el club alemán. Finalmente, el Bayern logró convencerlo de extender su contrato hasta junio de 2030, pero esta lesión complica su panorama inmediato y su regreso a la actividad será una incógnita.

El Bayern enfrentará al St. Pauli en la Bundesliga el próximo sábado y luego deberá enfocarse en el crucial duelo de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán. Sin sus dos mejores defensores en cuanto a rendimiento, el equipo bávaro deberá redoblar esfuerzos para mantenerse competitivo en ambos frentes. Los hinchas y el cuerpo técnico esperan que las soluciones improvisadas en defensa puedan minimizar el impacto de estas bajas, aunque la calidad de ambos jugadores será difícil de reemplazar.

El comunicado del Bayern Munich

“El FC Bayern no podrá contar con Alphonso Davies durante un largo período tras el parón internacional. Dayot Upamecano también ha sido descartado para las próximas semanas. A Davies se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha tras su regreso de la selección canadiense y será operado hoy. El jugador de 24 años no podrá jugar con el campeón alemán durante varios meses. A Upamecano se le diagnosticaron cuerpos libres en la rodilla izquierda, lo que significa que no estará disponible para el FC Bayern durante varias semanas”.

“Lamentablemente, siempre existe el riesgo de que los jugadores regresen de los parones internacionales con lesiones; en esta ocasión, nos ha afectado especialmente. La ausencia de Alphonso Davies y Dayot Upamecano pesa mucho en el FC Bayern. Phonzy recibirá todo el apoyo necesario en su recuperación. También seguiremos de cerca a Upa en las próximas semanas y esperamos que vuelva a estar disponible pronto. Tenemos una plantilla fuerte y compensaremos estas ausencias. Ahora nos uniremos aún más. Tenemos la calidad para seguir persiguiendo nuestros grandes objetivos”, dijo Max Eberl, miembro de la junta directiva deportiva del FC Bayern. .

“Davies se lesionó al principio de la victoria de Canadá por 2-1 sobre Estados Unidos en California. Upamecano y Francia vencieron a Croacia por 5-4 en la tanda de penales en París y alcanzaron la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA”.

