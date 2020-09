Matías Almeyda sufrió la peor derrota de su carrera: San José Earthquakes fue goleado por 7-1 por Seattle. Fuente: AP

San José Earthquakes, el equipo que dirige Matías Almeyda en la MLS, es la imagen de la desesperanza. En la última fecha (la número 11) el entrenador argentino sufrió el tropezón más duro desde que milita en la liga estadounidense: una goleada por 7-1 contra Seattle Sounders. A la serie de derrotas dolorosas se suma que es la tercera vez que San José es goleado en los últimos cinco partidos. Y hoy deambula en el fondo de la tabla de la Conferencia Oeste. "A nadie le gusta perder de esta manera", afirmó el técnico argentino.

Para este San José de Almeyda todo es desolador. No reacciona y se desinfla. Primero cayó 4-1 de local contra Minnesota United. Después, de visitante, sufrió otro mazazo por 5-1 frente a Los Ángeles FC. Y ahora añadió lo que sus hinchas calificaron como un "papelón": el 7-1 que le propinó el líder de la Conferencia Oeste.

A los 33 minutos de juego San José ya perdía 5-0. Jordan Morris, Kelvin Leerdam, Joevin Jones y Raúl Ruidíaz en dos oportunidades habían sentenciado al equipo de Almeyda. En el segundo tiempo, Joao Paulo Mior y otra vez Jones cerraron la goleada. Los argentinos Daniel Vega, Cristian Espinoza y Andrés Ríos fueron titulares en la derrota más abultada en los 26 años de historia de los Earthqueakes.

"El responsable es el entrenador, porque es quien elige a los 11 jugadores que van a entrar a la cancha. Después hay mucha información con respecto a los rivales, y ya pasa por la interpretación. Si ustedes recuerdan algunos partidos que hemos jugado en un buen nivel, siempre remarque que si la interpretación es buena y se hace lo planificado, sos competitivo. Ahora, cuando estás lejos y marcás a tres metros en vez de uno, cuando le das la pelota a un rival en vez de a un compañero, es difícil", analizó Almeyda tras la goleada.

Las estadísticas de la MLS remarcaron que en la historia de la competencia ningún equipo había anotado cinco goles tan rápidamente. Los cinco tantos en 45 minutos impusieron un récord de la franquicia. Por otro lado, Seattle igualó la marca de la liga uniéndose a Chicago Fire, que había hecho cinco ante Atlanta United en 2019, y a FC Dallas, que lo logró en 2017 frente al Real Salt Lake City.

Con este resultado, San Jose Earthquakes quedó en el fondo de la tabla de la Zona B con 9 puntos, mientras que Seattle Sounders se convirtió en el nuevo líder, con 18.

"De esto se sale tomando confianza nuevamente. Yo diría que se sale trabajando, pero trabajar se puede muy poco. Ahora mañana llegamos y no podemos hacer nada, pasado mañana entrenamos, luego nos queda otra práctica y volvemos a jugar otra vez. Este sistema beneficia a quienes tienen planteles numerosos, aunque a nosotros nos perjudica. Esto es una mezcla de todo, pero no hay excusas. Yo me estoy poniendo en primer plano", añadió el entrenador argentino.

Hace algún tiempo, Almeyda reconoció que ve difícil su vuelta al fútbol argentino."El que razona se dará cuenta de que no puedo encajar en un equipo de fútbol de mi país. Me gustaría ser ingeniero agrónomo, algún día podría serlo. Nunca es tarde", sostuvo.

La vuelta del fútbol profesional en Estados Unidos, con el torneo relámpago denominado "MLS is back" había mostrado a San Jose Earthquakes con un nivel destacado. No obstante, tras la reanudación de la temporada regular de la MLS, los resultados fueron cada vez más pobres y se notó un considerable bajón futbolístico del equipo. Almeyda se encontró con un impensado frente de tormenta.