Almeyda se descontroló, fue expulsado y el árbitro informó sobre una actitud “desafiante e intimidatoria”

Los problemas se acumulan en Sevilla y a Matías Almeyda le cuesta mantener la calma, en los partidos puede tener algún momento de descontrol. Desde un primer momento, el Pelado fue consciente de que asumía en un club con dificultades económicas y conflictos políticos entre los dueños. Entre los hinchas predomina el descontento y la impaciencia. No había dinero para reforzar a un equipo que hace tres años obtuvo la Europa League, competencia en la que levantó cuatro títulos en nueve años, y que en la Liga de España lo tenía como un animador habitual entre los primeros cinco puestos.

La prioridad pasó a ser mucho más modesta: evitar el descenso. El único espejismo de la campaña fue el 4-1 sobre Barcelona. El resto tuvo el denominador común del sufrimiento ante la comprobación de que los recursos del equipo son limitados. Hace unas semanas se abrió la expectativa por el interés de Sergio Ramos, exzaguero central surgido en el club, en convertirse en accionista mayoritario, apoyado económicamente por un grupo empresario.

A solo tres puntos de la zona del descenso, Sevilla empató 1-1 este sábado en el Sánchez Pizjuan ante el Alavés de Eduardo Coudet, que también pasa por apuros para mantenerse en primera. Ambos entrenadores ya habían tenido un cruce eliminatorio a mediados de diciembre por la tercera rueda de la Copa del Rey, con triunfo del Chacho por 1-0.

El argentino Lucas Boyé, a quien el VAR no le convalidó un gol por un off-side milimétrico, controla la pelota ante Tanguy Nianzou Europa Press Sports - Europa Press

Sevilla debió acomodarse tempranamente a la adversidad: en los primeros 16 minutos, el defensor Juanlu Sánchez recibió dos tarjetas amarillas. Alavés tuvo el control de la pelota, pero Sevilla sorprendió con el gol del mediocampista Djibril Sow antes del final de la primera etapa. El 1-0 fue festejado como un desahogo por Almeyda en la zona técnica.

En inferioridad numérica, a Sevilla le costó defender la ventaja. Alavés empató con Toni Martínez y estuvo muy cerca del 2-1 con una definición del argentino Lucas Boyé, que no fue convalidada por un off-side milimétrico detectado por el VAR. Desde las tribunas se empezó a vivir con tensión la resistencia de un equipo que llevaba más de una hora con un jugador menos.

¡NO VALIÓ EL GOL DE ALAVÉS PARA EL 2-1!



En el campo, los ánimos también se caldearon a cinco minutos del final con la expulsión de Almeyda por protestar. El Pelado reaccionó a la tarjeta roja del árbitro Iosu Galech Apezteguía. Se le puso cara a cara y le repetía “¡¿Por qué me echás?! ¡¿Por qué me echás?!“, mientras el referí solo le hacía señas para que se retirara a los vestuarios. Como el incidente se extendía, desde el banco de Sevilla intentaron separar a Almeyda del árbitro ante el riesgo de que el reclamo derivara en algo más grave.

En la conferencia de prensa, Almeyda se disculpó por su accionar, aunque se mantuvo en la postura de que su expulsión no tenía justificación. “Es vergonzosa mi reacción y pido disculpas, pero perdí la cabeza por una injusticia. Yo no molesto, no hablo, pero bueno... mi reacción no es buena. Pido disculpas y me arrepiento”.

ALMEYDA, ENFURECIDO: “¿POR QUÉ ME ECHÁS?”



Y enseguida dio la explicación de por qué llegó a esa situación extrema: “No me gustan las injusticias y es muy fácil expulsarme. Veo en cada partido un millón de reclamos y yo no hablé ni insulté. Cuando me expulsan así, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó. Nunca me dijo. Si insulto le estaría pidiendo disculpas al árbitro, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con lo de después de la expulsión, pero es de una persona bloqueada. Antes yo estaba bien y no había hecho nada. Molesta que hable con el corazón, como yo hablo, abiertamente. Veo todos los partidos de La Liga. Si analizan, tendrían que estar expulsados la mitad".

Almeyda se expone a una dura sanción de acuerdo con el acta redactado por Galech Apezteguía sobre el incidente: “Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente N° 1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones."

El informe arbitral continúa así: “Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez que abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el terreno de juego de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

Más allá de que Sevilla solo consiguió una victoria en los últimos nueve partidos, Almeyda rescató lo positivo en el empate frente a Alavés: “Cuando nos quedamos con diez se modifica todo. En los jugadores entra una cuestión de orden, sacrificio y entrega. No concedieron nada y hay puntos muy buenos en lo defensivo. Yo veo un grupo que se entrega, quiere e intenta. Que se deja el alma. Hay momentos en los que no salen las cosas como uno pretende, pero las ganas están y eso es fundamental. Veo que hay compromiso y unión, lo están demostrando".

Almeyda ya había sufrido una expulsión hace menos de dos meses, durante una derrota ante Real Madrid. A diferencia de este sábado, Aquella vez se mostró ofuscado en la conferencia de prensa posterior con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz: “Yo no soy payaso de ningún circo. Los árbitros tienen micrófonos. Este señor me expulsó porque reclamé una falta en el primer tiempo, me gustaría que escuchen los audios. Tengo mi historia en el fútbol. Cuando la falta de humildad supera lo que puede ser un diálogo cordial, estamos haciendo del deporte algo con autoritarismo”.

